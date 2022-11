La carimañola violada: El plato que indigna en redes por su violento nombre

Pese al aumento en cifras de violencia de género en Bogotá y a las más recientes víctimas de violaciones y ataques basados en género en el país, todavía se comparte un lenguaje con contenido sexual violento que ya se ha vuelto “paisaje” hasta en la gastronomía nacional.

Una denuncia ha sido viralizada en redes y aunque algunos la consideran trivial esta refleja cómo la violencia sexual es normalizada por restaurantes y en principales plataformas de domicilio de comidas, en el caso del plato con descuento que se denominó como “La carimañoa violada”.

“Qué HORROR y qué ASCO el nombre de este plato @RappiColombia. Este restaurante está haciendo apología de la violación. Se me quitó el apetito, no hay palabras. @secredistmujer Esto es terrible”, escribió una usuaria en Twitter.

En redes, los comentarios no se hicieron esperar sobre el plato, incluso otra usuaria comentó que el bocadillo tenía un nombre similar. “Es horrible, pero la idea del nombre no es del restaurante, hay un pan que le dicen “pan violado” y es como esa carimañola pero en pan. De pronto el nombre se lo pusieron como referencia al pan. Igual no se justifica normalizar este tipo de cosas”.

También otro usuario hombre detalló que “el pan volado existe desde hace mucho años acá en el Valle, mucho antes de que se hiciera un escándalo de cualquier uso del lenguaje al que la generación de cristal ve como ofensivo”.

Lo cierto es que el trino generó una ola de indignación que obligó a la plataforma a cambiar el nombre del plato en este restaurante que ahora se llama Carimañola con Chorizo y fue reemplazado por el anterior.

¿Usted qué opina?

qué HORROR y qué ASCO el nombre de este plato @RappiColombia. Este restaurante está haciendo apología de la violación. Se me quitó el apetito, no hay palabras. @secredistmujer esto es terrible. pic.twitter.com/TkG8j6heAe — Isabel (@gigissabel) November 14, 2022

Estas son las 5 Casas de Justicia donde hay Ruta de Atención Integral para Mujeres

Casa de Justicia - Suba Ciudad Jardín

Esta Casa de Justicia se ubica en la carrera 59 # 131a - 15.

Atención de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. Teléfono: +(601) 3779595 Opción 1.

Casa de Justicia - Barrios Unidos

Esta Casa de Justicia se ubica en la calle 68 # 53 - 34.

Atención de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. Teléfono: +(601) 3779595 Opción 1.

También puede leer: Capturaron a taxista de una aplicación que violó a pasajera en Bogotá

Casa de Justicia Kennedy

Esta Casa de Justicia se ubica en la calle 68 # 53 - 34.

Atención de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. Teléfono: +(601) 3779595 Opción 1.

Casa de Justicia - Ciudad Bolívar

Esta Casa de Justicia se ubica en la diagonal 62f # 20f 20 sur.

Atención de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. Teléfono: +(601) 3779595 Opción 1

Casa de Justicia - Bosa Campo Verde

Esta Casa de Justicia se ubica en la calle 85 Sur # 94 - 35.

Atención de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. Teléfono: +(601) 3779595 Opción 1.

También puede leer: A prisión enviaron a un brujo que habría abusado de dos menores en Antioquia

¿Cómo acceder a la Ruta de Atención Integral para Mujeres en las Casas de Justicia?

El primer paso para acceder a la ruta de atención es dirigirse a la sede de la la Casa de Justicia más cercada. Las mujeres que acudan deben registrarse en la recepción.

Allí la dinamizadora de la Secretaría de la Mujer identifica cada caso y las acompaña desde ese punto.

Luego, en el Centro de Recepción e Información (CRI) especializado para atención de mujeres, profesionales con experiencia y formación en temas de mujer y género les brindan la orientación jurídica y psicosocial requerida, acompaña la denuncia y realiza el seguimiento.

El CRI escucha, estudia y analiza cada caso para remitir a las mujeres a la entidad idónea para su atención y protección.

Así mismo, el equipo de abogadas, psicólogas y dinamizadoras de la Secretaría Distrital de la Mujer brindará acompañamiento y seguimiento de los casos de violencias, orientación psicosocial y asesoría jurídica, de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.