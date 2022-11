Los investigadores de un caso de sicariato en Cartagena quedaron sorprendidos al conocer el precio de un homicidio: lo que cuesta asesinar a un hombre, según pago en plataforma bancaria. Los hechos ocurrieron en el barrio 13 de Junio donde la víctima fue el mototaxista Luis Eduardo Jiménez Guerrero, de 38 años a quien le dispararon precisamente delante de su hijo, de 17 años, con quien estaba departiendo.

En esos momentos aparecieron dos hombres en moto y uno de ellos, el parrillero, le disparó a quemarropa y sin mediar palabras.

A Luis le propinaron siete balazos y uno de sus amigos resultó herido. “El hijo de Luis no tuvo tiempo de llorar ni pedir auxilio, solo sacó fuerzas y levantó del suelo a su padre, que le decía ‘hijo, ayúdame, no me dejes morir’”, contó un familiar de la víctima al diario El Universal.

El menor subió a una moto y llevó a su progenitor al hospital pero llegó sin signos vitales. Las investigaciones señalan que el Clan del Golfo estaría detrás de esta ola asesinatos a mototaxistas. Ya han muerto tres en esta capital.

¿Cuánto costó halar del gatillo?

Según los movimientos bancarios del presunto asesino de Jiménez al sicario le pagaron solo 170 mil pesos por halar del gatillo esa noche. Investigadores de la Policía pudieron comprobar que el pago se lo hicieron al pistolero a través del celular por una cuenta de la plataforma financiera Nequi.

Lo que aterra a los investigadores, es el pago más bajo este año por un asesinato bajo la modalidad de sicariato en Cartagena. En otro caso, detallado en una audiencia este año a un sicario le habían pagado tres millones por asesinar a otro hombre.

Las autoridades han informado que a la fecha se han cometido 192 homicidios bajo la modalidad de sicariato en Cartagena en lo que va del 2022.