Mateo Carvajal confirma puro marketing en pelea con su novia y le caen en redes

Mateo Carvajal confirma que fue puro marketing pelea con su novia y le caen en redes. Todo empezó Mateo le envió una serie de indirectas a su novia en Instagram “con esas amigas y de fiesta en fiesta” afirmó el deportista. Ella no se quedó callada y también publicó en su perfil “Usted que no me supera. Con esos amigos, todos raritos y depresivos”.

Pero la pelea terminó con la respuesta de Mateo “mis amigos ‘depresivos’, pero al menos con un poquito de cerebro” terminó por decir el famoso.

En vista de la ola de comentarios que recibió el deportista en sus redes sociales por la supuesta pelea con su novia, indicó que todo se trató de una estrategia de marketing que organizaron con su pareja. La información fue confirmada por Mateo Carvajal por medio de una publicación en sus InstaStories para jugarle una broma a los internautas y las páginas de chismes.

Luego de sembrar la incertidumbre entre sus seguidores, Carvajal explicó lo sucedido y el verdadero significado de los mensajes.

“Bueno yo hoy les quiero aclarar qué fue todo lo que pasó ayer, lo que ustedes vieron en los mensajes, quiero resolver la situación y darles mi punto de vista, a ver, yo qué opino”, expresó el empresario junto a Ruiz, quien le dio un abrazo.

Con humor, la creadora de contenido se refirió a que Carvajal “no la supera” y explicaron que los mensajes fueron una broma que se escaló.

“Estábamos en el gimnasio y a la flaca se le ocurrió que hiciéramos números, que respóndame una historia… Y yo le dije: listo, hágale… Entonces (Flaca), ese chistecito suyo le quedó muy bien fabricado y fue mero chisme”, concluyó el ganador del Desafío Súper Humanos en su versión 2017.

En redes, le cayeron a la pareja por la mala broma.