Juan Duque confesó que sí utilizó su relación con Lina Tejeiro para impulsar su carrera

Juan Duque y Lina Tejeiro han sido una de las parejas más polémicas en los últimos meses, sobre todo porque nadie esperaba que pasara algo entre ellos. A pesar de que los primeros meses fueron perfectos, los problemas empezaron a aparecer con el tiempo, sobre todo por la distancia. Ahora, en medio de la televisión nacional, Juan Duque aceptó que aprovecho toda la polémica que se creó por estar juntos.

Y es que la pareja no desaprovecha la oportunidad para estar juntos. Sin embargo, parece que las cosas no han sido suficientes, porque ahora mismo, estarían pasando por una crisis de relación porque cada uno tiene una agenda demasiado ocupada, sobre todo Lina, que se encuentra en grabaciones constantemente.

En medio del programa, Juan le mandó unas palabras a Lina, afirmando que él seguiría intentando todo para estar juntos y apoyándola en sus diferentes proyectos. Además de eso, el cantante fue centro de conversación porque todos los presentadores empezaron a darle concejos, entre ellos, que se viniera para Bogotá a vivir con Lina.

Pero, definitivamente, lo que llamó la completa atención, fue cuando afirmó que efectivamente había aprovechado toda la polémica creada a partir de su relación con Lina, para impulsar su carrera musical.

Juan afirmó que cuando todo se supo, muchos llegaron solamente para enterarse del “chisme” y si subía o no fotos, comentarios, etc. Pero no porque estuvieran interesados en su música, así que, evidentemente, tenía que aprovechar el momento para seguir lanzando música e impulsar su carrera, como muchos pensaban.

Algunos aseguraron que apenas obtuviera lo que quería, se iría del lado de Lina, lo que aún no ha pasado, ya que lo que sospechaban muchos si es verdad, y es que la relación podría estar pasando por la cuerda floja, pero Juan querría seguir intentando.