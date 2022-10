Mateo Carvajal terminó con su novia y ahora parecen niños mandándose indirectas

Stephanie Ruíz y Mateo Carvajal duraron bastante tiempo juntos. Lo cierto es que muchas personas pensaban que hacían una linda pareja, sobre todo porque ella se llevaba muy bien con Salvador, el hijo de Mateo y además, tenían muchos planes. Algunos usuarios incluso llegaron a pensar que ella estaba embarazada luego de que compartieran una prueba de embarazo falsa.

Lea también: 3 famosos que han tenido experiencias paranormales

Después de su relación con Melina Ramírez, Mateo se tomó un tiempo prudencial para dejar sanar las heridas de la relación, sobre todo porque era nuevo para él estar lejos de su hijo, que en ese momento solo tenía meses.

A pesar del dolor de Mateo, decidió de nuevo volver a creer en el amor, y la verdad es que el futuro de la relación era prometedor, pues en una de las últimas entrevistas, la pareja afirmó que tenían muchos proyectos juntos.

Ahora, todos los usuarios han quedado sorprendidos al darse cuenta de que han terminado su relación amorosa. Los motivos no los dieron a conocer, pero es obvio que no terminaron de la forma más amigable, pues no han hecho más que enviarse indirectas en redes sociales.

Empezó Mateo publicando “con esas amigas y de fiesta en fiesta” afirmó el deportista. Ella no se quedó callada y también publicó en su perfil “Usted que no me supera. Con esos amigos, todos raritos y depresivos”.

Lea también: Juan Duque confesó que sí utilizó su relación con Lina tejeiro para impulsar su carrera

Pero la pelea terminó con la respuesta de Mateo “mis amigos ‘depresivos’, pero al menos con un poquito de cerebro” terminó por decir el famoso. Por ahora, ella no ha contestado, pero dejan ver que ella ha estado disfrutando su soltería y Mateo se ha refugiado en sus amigos. No se sabe si vayan a volver, pero se duda mucho que eso pueda pasar, más luego de estas cortas declaraciones.