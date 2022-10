De trasteo en Transmilenio pillaron a dos usuarias que intentaron ingresar con dos colchones y una estufa y así pretendían subir a un artículado esta semana, según informó el Sistema de Transporte Masivo de Bogotá en sus redes.

La carga sobredimensionada fue detectaba en el componente de la troncal cuando fueron retiradas por gestores de Convivencia del Sistema y la Policía de Bogotá.

Los hechos ocurrieron en la estación Marly donde dos mujeres pretendían viajar con dos colchones dobles. Y en el Portal Norte otras usuarias cargaban con una estufa completa de cuatro fogones. Los elementos fueron ingresados incluso por encima del área de torniquetes.

¡Trasteo en Transmilenio!: Con colchones y estufa pretendían subir al articulado

Las autoridades recuerdan que estos grandes objetos pueden poner en peligro a los demás pasajeros que se transportan y atentan cuantra la operación del sistema de Transmilenio.

Dos usuarias que intentaron ingresar carga sobredimensionada al componente troncal, fueron retiradas por Gestores de Convivencia de nuestro Sistema y @PoliciaBogota. En estación Marly pretendían viajar con dos colchones. En Portal Norte con una estufa. pic.twitter.com/UERU9HOlyo — TransMilenio (@TransMilenio) October 21, 2022

También puede leer: Bogotanos comienzan a colarse en Transmilenio desde las 3:30 AM aunque el servicio empieza a las 4:00

¿Es permitido el porte de paquetes en Transmilenio?

De acuerdo al Manual del Usuario, una de las normas para la utilización del sistema TransMilenio prohíbe el porte de paquetes que incomoden a los demás usuarios. Si no se cumple esta norma debe informar al personal de TransMilenio ubicado en los torniquetes o al personal de seguridad, el cual adoptará las acciones que sean del caso.

No ingrese al sistema con paquetes que afecten a los demás usuarios, esto obstaculiza el tránsito en estaciones y buses. El tamaño de los objetos no puede exceder los 60 cm por ninguno de sus lados.

Se recomienda por prevención y comodidad de todos, lleve su maleta adelante.

También puede leer: Gata de pasajera en Transmilenio: El sistema de transporte compartió curiosa foto

Los usuarios con coches para bebes deben ingresar a los buses por la puerta preferencial y bajo su responsabilidad; en vehículos que no cuentan con dicha puerta, su acceso será por la puerta de atrás y siempre deberán validar su pasaje. No use los coches de bebés para transportar objetos.

No ingrese al sistema en condiciones antihigiénicas o con elementos u objetos que afecten a los demás usuarios. El usuario en estas condiciones podrá ser retirado del sistema por el personal de la Policía.

Se prohibe montar o hacer uso de bicicletas, patines, monociclos, monopatines y patinetas en los espacios del sistema destinados para la circulación de peatones o vehículos. En puentes, escaleras, portales y estaciones, dichos medios de transporte deberán llevarse de la mano (en el caso de las bicicletas) o alzarlos (en el caso de los demás).