En video: Pese a que se resistió, se robaron perrito pincher de su casa

Una lamentable escena quedó registrada en las cámaras de seguridad cuando un pequeño perrito pincher, pese a que se resistió fue robado por un hombre a bordo de un vehículo de tracción animal esta semana en Barranquilla.

Ni las mascotas se salvan de la delincuencia, informaron medios locales. El perrito de raza pincher fue sustraído de la terraza de su casa en el barrio Los Jobos, en esta capital. El animal estaba junto a otro canino que no fue llevado porque era muy grande y el ladrón lo podía sacar por la reja. En las imágenes se puede ver cómo el indefenso animal intentó resistirse del ladrón, aferrándose a las rejas, para que no se lo llevara, pero no fue sufiente para que el cachorro quedara en sus manos.

Después, lo montó y lo amarró en la carreta y se lo llevó. Mientras tanto, el perro más grande ladraba por su compañero secuestrado.

Sus dueños difundieron este video ya que se encuentra muy preocupados por su paradero.

Maltrato animal en Colombia

A cierre a agosto de 2019 el Instituto de Protección y Bienestar Animal (Observatorio Distrital, 2019) había atendido a 3 mil 289 animales que sufrieron algún tipo de violencia en Bogotá.

Dentro de las víctimas estaban tanto especies de compañía como de granja. En ese sentido, los bovinos fueron los más agredidos, seguidos de las aves de corral.

Cada año se presentan más de 100 mil casos de abuso animal.

Los perros resultan ser de los más afectados.

El maltrato animal en el país está enmarcado en la Ley 1774. Dicha reglamentación castiga la crueldad hacia las especies no humanas.

Asimismo, estipula que algunas formas de maltrato que suceden en Colombia y están penalizadas son: Provocar hambre o sed, Infringir dolor injustificadamente, causar enfermedades por negligencia o descuido, someter a condiciones miedo.

El maltrato animal en Colombia también se manifiesta con el abandono. Se estima que en el país hay más de un millón de perros y gatos en situación de calle. Pero muchos de ellos habían tenido una familia.

Relacionado a lo anterior se calcula que entre el segundo y tercer mes posterior a la adquisición es cuando se producen más abandonos en el país.

Si conoce o es testigo de algún caso de maltrato animal puede denunciar en las siguientes líneas:

Policía Nacional: línea 123.

Fiscalía General de la Nación: la línea celular 122, línea nacional gratuita 018000 91 97 48 y, en Bogotá, al 5702000 (opción 7).