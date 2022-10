Petro otra vez en el ojo público por impuntual: dejó esperando bajo el sol a dialogantes

El presidente Gustavo Petro se ha mantenido en el ojo público desde su posesión por diferentes de sus gestiones y características y al parecer la impuntualidad con la que asiste a sus citas sigue generando críticas y esta vez estas provinieron de un congresista.

La más famosa de las impuntualidades que ha protagonizado el exsenador y ahora mandatario en sus dos meses de Gobierno se relaciona con su visita a Estados Unidos, en donde llegó tarde a una cena que había convocado el presidente de ese país, Joe Biden, junto a otros mandatarios, por lo que no pudo encontrarse con su homónimo.

También le puede interesar: “No creo que Petro tenga tiempo de hacer compras”: Gustavo Bolívar

Además, ya en varias ocasiones han criticado al presidente por sus llegadas de hasta dos horas tarde e incluso este medio ha asistido a eventos en los que el mandatario llega impuntual. Ahora, la voz de desconcierto del congresista Duvalier Sánchez se sumó a las quejas, tras el Diálogo Regional Vinculante que se desarrolló en la ciudad de Cali. El representante a la Cámara se quejó porque el Gobierno Nacional falla en planeación en este tipo de encuentros y que su llegada tarde bajo el inclemente sol fue un desacierto, además de que no se avanzó casi nada en este espacio.

“Tenía la ilusión de asistir a un espacio inédito con el #DiálogoVinculante, no fue así. El Pte @petrogustavo no llegó a la hora estimada. El sol inclemente, de las 7 a la 1 pm no se había avanzado en nada significativo. Preocupante, si así es la planeación… Mucho por mejorar”, compartió por medio de sus redes sociales el congresista del partido Alianza Verde.

Lea también: Gustavo Petro y Francia Márquez ahora podrán viajar juntos: derogaron decreto “estúpido”

El mandatario compartió por medio de sus redes sociales su asistencia al diálogo vinculante y varios también le respondieron citando su impuntualidad. “Llegó 6 horas tarde. “Hasta que la puntualidad se haga costumbre” debería ser el lema del gobierno nacional”, fue un comentario.

Además, denunciaron que el presidente hizo un paso como “entrada por salida” en la Universidad de Cali, pues no duró nada dentro y al rato salió nuevamente con toda su comitiva. En este diálogo vinculante estuvieron presentes varias organizaciones sociales y activistas, que instauraron diferentes propuestas como la creación de un equipo de veeduría que se cerciore del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo.

De igual forma, varios activistas ambientales asistieron para recordarle al Gobierno Nacional que se debe luchar por la protección del medioambiente y la riqueza hídrica y natural del Valle del Cauca. Cabe mencionar que de estos encuentros sale un documento mediante el cual cada una de las regiones tendrá unas metas planteadas desde las comunidades, para que se vean reflejadas en el Plan Nacional de Desarrollo.

Tenía la ilusión de asistir a un espacio inédito con el #DiálogoVinculante, no fue así.



El Pte @petrogustavo no llegó a la hora estimada. El sol inclemente, de las 7 a la 1 pm no se había avanzado en nada significativo.



Preocupante, si así es la planeación…



Mucho por mejorar pic.twitter.com/pUQZQ1Zc8M — Duvalier Congresista 🏛 (@DuvalierSanchez) October 15, 2022