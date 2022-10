“No creo que Petro tenga tiempo de hacer compras”: Gustavo Bolívar

En las últimas horas se conoció la denuncia en la que se conoció sobre las millonarias compras que se hicieron desde Presidencia para amoblar los apartamentos donde vivirán el presidente y su familia, así como la vicepresidenta con los suyos. En el gobierno del cambio, que tanto se ha resaltado, se terminaron comprando objetos tan costosos, como un televisor de 30 millones de pesos y edredones de pluma de ganso para las camas por más de 8 millones de pesos. En total se gastaron 173.084.200 pesos en nuevos electrodomésticos y objetos para las viviendas.

Ante la noticia se indignaron tanto los electores del gobierno de Petro como la oposición, quienes se han pronunciado a través de las redes sociales.

Puede leer: El lapsus de Gustavo Bolívar que ha generado burlas en las redes sociales

Gustavo Bolívar, senador del Pacto Histórico, salió en defensa del mandatario y se pronunció sobre la gran polémica que se ha desatado por la compra de electrodomésticos y objetos para las viviendas.

“Austeridad es la orden de Petro a sus funcionarios. No creo que él tenga tiempo de hacer compras. Sus reuniones van hasta media noche. Apenas tiene tiempo de dormir y lo comprado no se ajusta a su nivel de exigencia. Creo que algún funcionario se quiso lucir. No están cuidando al Presidente”, escribió el senador en su cuenta de Twitter.

La polémica y las reacciones por las compras para la vivienda del presidente

Las reacciones no se han hecho esperar en las redes sociales, en las que tanto seguidores como opositores del gobierno de Gustavo Petro, se han pronunciado por la compra por más de 173 millones de pesos en electrodomésticos y objetos para las viviendas.

“Esto me sonó a: “pasó a mis espaldas 2.0″ mi querido platero”, “Lo que sea Bolívar... lo que estás tratando de explicar es IMPRESENTABLE. Petro escogió a quienes lo rodean... escogió mal y se equivocó. La austeridad NO puede ser simplemente una bandera de campaña y Petro NO es Dios, le tiene que cumplir al pueblo colombiano. Punto!” y “Grave, ahora el presupuesto lo manejan mando medios. Pero ya es demasiado y apenas comenzando: Turismo Funerarios por él mundo con parada para compras en NY, viaje en el contaminante kafir, Tvs recarísimos, plumas de ganso etc, etc; sean serios, ¿no que estaba la olla raspada?”.

“Estoy de acuerdo. Ese gasto ocurrió a espaldas de Petro y el presidente debe tomar acciones al respecto. Pero comparar una compra de televisores y lencería de hogar a espaldas del presidente con asesinatos y falsos positivos a espaldas del presidente es desproporcionado” y “Devolución de las compras. No dejar así. Consecuencias. Buena oportunidad para demostrar que este gobierno es diferente. Esta y todas las veces que se quieran aprovechar de fallas con verdades o mentiras para decir que todos son iguales. No. No todos son iguales. Que se vea”.