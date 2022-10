No solo Carvalho: otros congresistas también salieron del ‘clóset psicoactivo’ y señalaron consumir

Tras el debate en la Cámara de Representantes sobre el proyecto de ley de la regulación del cannabis para uso adulto, el representante Daniel Carvalho encendió el debate luego de que señaló que fumaba marihuana y que eso no lo hacía una mala persona. Tras varias horas de los sucedido, el congresista también reveló que no solo él en ese recinto consume la sustancia.

Cabe mencionar que el congresista señaló que fuma marihuana hace 25 años y que eso no le impidió llegar al Congreso de la República. Sus declaraciones fueron una respuesta al representante del Centro Democrático, Hernán Cadavid, que había sugerido que los consumidores de cannabis eran enfermos. “A mí el consumo de marihuana no me ha hecho daño. No me ha llevado a problemas con la ley. ¿Saben que me ha hecho daño? La estigmatización de personas que piensan que por tener el pelo así (con rastas) o por fumar marihuana, soy un peligro para la sociedad. Cuando no lo soy”, fueron parte de sus palabras en la intervención.

En entrevista para la Revista Semana, el representante también señaló que tras sus declaraciones por lo menos 10 congresistas le habían reconocido que también consumen marihuana. “Muchos también me dijeron: ‘Yo también fumo’”, dijo al medio de comunicación, al que también señaló que este es un momento que era necesario para que las personas en general comiencen a hablar del consumo de marihuana y sus experiencias con esta.

“Qué bueno que pongamos los temas sobre la mesa, para que tengamos una verdadera discusión como país y no sigamos con cuchicheos que no aportan al debate. Entonces, yo invito a la gente a que salgan del ‘clóset psicoactivo’ y que nos digan por qué consumen y cómo les ha ido”, fue la invitación del congresista en la entrevista.

El representante, entonces, explicó que fueron entre 10 y 30 congresistas los que le dijeron que también consumían. Además, destacó la gran votación que obtuvo el proyecto de ley, expuesto por el representante Juan Carlos Losada, puesto que fueron 120 votos a favor. “Significa que hay mucha gente que reconocen y entienden que el enfoque que hemos intentado en Colombia, que la prohibición no ha funcionado”, agregó.