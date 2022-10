¿Le salió el tiro por la culata? Gustavo Bolívar hizo encuesta sobre listas abiertas o cerradas para el Congreso

A través de su cuenta de Twitter, Gustavo Bolívar, senador del Pacto Histórico y quien fue la cabeza de la lista cerrada en las pasadas elecciones legislativas, consultó a través de una encuesta es esta red social si los colombianos preferían las listas abiertas o cerradas, pero al parecer el resultado no fue lo que esperaba.

“Volverían a votar por una lista cerrada o lo harían por una lista abierta. Argumentos. Cerrada: poder para aprobar proyectos. Bancada para enfrentar desafíos. Abierta: colados indeseables. Gente que defrauda”, escribió entre las opciones.

Volverían a votar por una lista cerrada o lo harían por una lista abierta.

Argumentos

Cerrada: poder para aprobar proyectos. Bancada para enfrentar desafíos.

Abierta: colados indeseables. Gente que defrauda. — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) October 12, 2022

Este miércoles, 12 de octubre, sobre las 2:20 p.m. habían 21.234 votos, en los que el 56% prefirió la lista abierta, la cual fue señalada por el senador como en la que hay “colados indeseables. Gente que defrauda”.

¿Listas abiertas o cerradas en las elecciones?

El senador levantó una polvareda con el tema, ya que varios usuarios de internet opinaron sobre la encuesta y los comentarios con los que Bolívar pretendía incidir en la decisión.

“Si las opciones para el Congreso son puras listas cerradas, prefiero no votar. Por ejemplo, en el Pacto hay gente decente pero también un poco de politiqueros, ignorantes y gente por la que nunca votaría si no estuvieran en lista cerrada. Planteen mejor eso y no salgan con estas”, “Háblame de sesgos en la pregunta. Una lista cerrada sin democracia interna permite la imposición de quienes tienen el poder y en contra de los procesos democráticos regionales, logrando un salpicón de amiguitos que solo tienen que ser amiguitos de sus amiguitos” y “Sin duda las listas cerradas son pertinentes en cuanto fortalecen los Partidos como proyectos ideológicos, pero insuficientes cuando no hay mecanismos que garanticen la democracia interna. El régimen político se expone a continuar bajo el dedo de caciques y a la llegada de paquetes”.

“Las listas cerradas permite a esos “colados” cuyo mérito es estar el una buena posición puestos allí por algún padrino, tenemos un personaje en el senado como Alex Flórez por ejemplo que es la máxima muestra de las desventajas de la lista cerrada, “Me parece tendencioso que acompañe la encuesta con sus propios argumentos, senador. En las listas cerradas también se cuelan indeseables, como tristemente lo ha demostrado la bancada del @PactoCol. Sin embargo, me sigue pareciendo mejor opción la cerrada”.