Congreso aceptó la renuncia de Rodolfo Hernández: ¿hasta cuándo irá como senador?

El excandidato presidencial, Rodolfo Hernández, sembró primero dudas entre sus votantes, sobre si aceptaba o no su curul como senador, que le correspondía gracias a una reforma en el artículo 112 de la Constitución Nacional (Estatuto de la oposición) aprobada en el Congreso de la República, en la cual determina que quienes queden con la segunda mayor votación en las elecciones presidenciales pueden acceder al senado y a la Cámara de Representantes.

A principios del mes de julio, el también exalcalde de Bucaramanga, estaba indeciso, pues aseguró que no tenía experiencia en el ámbito legislativo, pero, en su momento, dijo que defendería “el tema que yo sé que es enfrentar la corrupción, todos los trucos y manipulaciones que hacen en los pliegos tipo, como desarrollan, como hacen interventorias”.

Desde el 20 de julio, día en que se posesionó el nuevo período del Congreso 2022-2026, Hernández no solo en varias ocasiones dijo que iba a renunciar a su curul, sino también solo radico su primer y último proyecto de ley ante la Secretaría General del Senado, el cual busca modificar la Ley 80 de 1993 para plantear un mejor Estatuto de Contratación.

Rodolfo Hernández presentó su carta de renuncia y se la aceptaron

Aunque tan solo hace unas semanas, el senador Hernández anunció su intención de renunciar a su escaño, pues dijo no sentirse cómodo, además de optar mejor por aspirar a un cargo de elección democrático en el departamento de Santander, hasta este martes en la tarde se oficializó, luego de que el Congreso aceptara su carta.

Hasta el próximo martes 25 de octubre, Rodolfo Hernández estará como senador. “Esa es la fecha que me recomiendan los que saben de esto para sí en el futuro hay otra oportunidad, no quedar inhabilitado. Por ahora me preocuparé por estos problemas (economía y empleo), no por la Gobernación ni la Alcaldía ni nada de eso”.

Lo mencionado por Hernández para no quedar inhabilitado, se refiere a las próximas elecciones regionales, que por calendario electoral se cumple el 29 de octubre del 2023.