Rodolfo Hernández le colgó a Blu Radio cuando le dijeron que hacía payasadas

Este miércoles, 5 de octubre, el excandidato presidencial Rodolfo Hernández fue contactado por la emisora para hablar del proyecto que presenta en el Senado luego de haber renunciado. En medio de la conversación, el senador fue criticado por la mesa de trabajo, que le indicó que presenta un proyecto que no puede defender, por lo que le dijeron que eran payasadas.

Luego le dijeron fue que si era tan bueno el proyecto por qué no se quedaba para defenderlo, a lo que Rodolfo Hernández contestó diciendo que: “Yo, la verdad, cuando me inscribí para presidencia de la república pensaba y sigo pensando que Colombia necesita es un gran ejecutivo que gerencie la nación. Como no se dio eso, yo no estaba buscando esto. Yo estaba buscando lo que yo sé hacer en la administración y dar resultados. La ley de la oposición me obliga a estar en la comisión primera y esa es de puros abogados, porque es la construcción de leyes que transforman la Constitución y nuevas leyes. Yo en eso no tengo experiencia ni formación”.

En medio de la conversación uno de los periodistas lo interpeló y le dijo que: “¿Por qué no hizo la reflexión antes de posicionarse, por qué esperar a hacer todo el show?”.

El senador de la oposición el dijo que no era ningún show y que simplemente de buena fe, pensaba que podía servir en eso, pero no.

“Una estafa para los colombianos sería comprometerme y quedarme a que me paguen un sueldo, que lo estoy entregando en Bucaramanga”, en ese momento lo interrumpieron, para decir que eso ya se había escuchado.

Le consultaron que si sabía que si perdía las elecciones esa era la alternativa, a lo que contestó que sí.

“No le parece que es una payasada, que es poco serio con 10 millones de personas que votaron por usted”, en ese momento dijo que si no lo dejan hablar que se retiraba: “No me dejan hablar, es el criterio de ustedes. Me da pena pero me retiro. Muchas gracias por la invitación”, y colgó.