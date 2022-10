“Usted me va a devolver mí plata”, Rodolfo Hernández se emberracó con Marelen

Rodolfo Hernández y Marelen Castillo, excandidatos a la presidencia y la vicepresidencia, tuvieron una fuerte discusión por cuenta del dinero que el santandereano puso para impulsar el nombre de su fórmula vicepresidencial.

La emisora Caracol Radio publicó un audio en el que se escucha la discusión entre ambos y en la que el ingeniero le reclama por el dinero invertido que dice salió de su bolsillo.

Marelen Castillo no se quedó atrás y fue contundente en que ella no había recibido un solo peso.

Discusión entre Rodolfo Hernández y Marelen Castillo por dinero de campaña

- Marelen Castillo: “Eso a mí no me importa. Yo no puedo hacer nada”.

Vea acá: Piqué le metió un pelotazo con intención a Shakira y filtraron el video

- Rodolfo Hernández: “Ustedes a mí me dijeron mentiras. Verdades a medias”.

- Castillo: “Yo no puedo cambalachear nada porque yo no tengo ni votos ni nada. Yo no puedo comprometerme en nada”.

- Hernández: “Yo no me arrecho con Erika ni con usted. ¿Cuente mientas estuvo en campaña quién le pagó el salario? ¿En qué quedamos después?”

- Castillo: “Que si quedábamos en la vicepresidencia le pagábamos”.

-Hernández: “Era la plata la que valía, que le entrara plata ya fuera de la vicepresidencia o Representante”.

- Hernández: “Usted me va a devolver a mí porque esa plata la puse yo”.

- Castillo: “Eso salió por Cuentas Claras y le van a pagar; le van a devolver en votos”.

vea acá: Joven se hace viral al pedir que la mantengan porque no le gusta trabajar

- Hernández: “Sí, pero necesitamos plata porque era del partido”.

- Castillo: “Por eso le digo, ese dinero se lo devuelvo, no le estoy diciendo que no”.

- Hernández: “¿Y cómo?”.

#6AM | La discusión por el pago del dinero invertido en la campaña de su fórmula vicepresidencial Marelene Castillo, fue el detonante del distanciamiento. pic.twitter.com/U2H02rJG8E — Caracol Radio (@CaracolRadio) October 5, 2022

- Castillo: “Vamos a mirar porque tengo que ver mis ingresos”.

- Hernández: “Sus ingresos son el doble de los que tenía”.

- Castillo: “No señor. Yo le hago una propuesta de pago y se los devuelvo, no se preocupe. Yo le digo cómo pago porque también gasté plata y no tengo recursos”.

- Hernández: “Pero me contaron que a usted le dieron plata”.

- Castillo: “Ni un peso, señor”.

-Hernández: “Le voy a demostrar que sí. Todo eso lo hicieron a mis espaldas”.

-Castillo: “Hay gente que se aprovechó de mi nombre y me siento con usted y se lo demuestro”.