“Pégueloo”: las redes sociales estallan con intervención de representante Carvalho sobre la marihuana

El debate en la Cámara de Representantes sobre el proyecto de ley que busca reglamentar el cannabis de uso adulto estuvo bastante agitado y su ponente, el representante Juan Carlos Losada planteó el debate que actualmente está siendo discutido en plenaria y que se enfrenta a su segundo debate de ocho que están en la lista.

Varias voces se han escuchado a favor y en contra en el órgano legislativo de la regulación de la marihuana para consumo en adultos. La discusión se encendió cuando el representante a la Cámara por el departamento de Antioquia, Daniel Carvalho, intervino para responder al representante Hernán Cadavid, del partido Centro Democrático.

También le puede interesar: “Fumo marihuana hace 25 años”: Congresista apoya la regulación y pidió que no lo estigmaticen

“Ya que el representante Cadavid dijo que los consumidores de marihuana eran adictos y enfermos e inmediatamente después dijo ‘representante Carvalho’, me veo en la necesidad de responderle”, fueron las palabras con las que inició su intervención, luego de que el representante opositor expusiera sus argumentos en contra de la regulación del cannabis de uso adulto.

Aparte de apoyar la regulación del cannabis para mayores de edad, contó que hace 25 años la consume “y eso no me ha impedido graduarme como ingeniero civil y de dos maestrías con las mejores notas. Ser un buen hijo, buen amigo, un buen profesional y ser tres veces elegido por votación popular a diferentes cargos”.

“A mí el consumo de marihuana no me ha hecho daño. No me ha llevado a problemas con la ley. ¿Saben que me ha hecho daño? La estigmatización de personas que piensan que por tener el pelo así (con rastas) o por fumar marihuana, soy un peligro para la sociedad. Cuándo no lo soy”, fueron parte de sus palabras en la intervención.

Lea también: ¿Acosador en el Congreso? Lalis salió a hablar de incomodidades en su nuevo trabajo

Para muchos en las redes sociales sus palabras fueron atinadas y por ello lo halagaron luego de que compartió su propia intervención en redes sociales. “¡Préndalo! Así se habla, Repre. No más estigmatización. Legalización YA”, fue la reacción del concejal de Medellín, Daniel Duque.

“Rotelon!”, “Peguelooo”, “Comparto cada palabra aquí, muy bien Representante!! Lo que mata es la estigmatización y la desinformación”, “Ese es mi Repre” y “La mata NO mata”, fueron algunas de las reacciones que provocó el representante en sus redes sociales.