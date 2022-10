“Se volvieron intocables”: manifestaciones de motociclistas levantan llagas en redes sociales

El gremio de motociclistas alzó la voz este miércoles 12 de octubre con varias reclamaciones, con las cuales gestaron manifestaciones desde muy temprano a nivel nacional. El grito de las protestas es de descontento puesto que por ser los actores más vulnerables en las vías reclaman una mejor malla vial y reducir los impactos para su economía. Sin embargo, las redes sociales también se han manifestado en su contra a propósito de sus reclamos.

En redes sociales señalan a los motociclistas de tener pocas responsabilidades y de ser los que más generan costos en accidentes viales. El periodista Sebastián Nohra se pronunció por medio de su cuenta de Twitter en contra del gremio diciendo que “las motos se volvieron intocables. Les pones a pagar un centavo de más y levantan la ciudad. No puede ser. No pagan peajes, no tienen pico y placa y son los que más generan costos por accidentes viales. Si el SOAT está desfinanciado, que paguen más, ni más faltaba”.

El periodista señala que lo han insultado apelando a que es necesario tener empatía con las personas, pero él recordó que “fácil es pensar que nuestros problemas se resuelven con gente que se sabe sensible y ya”. “Las motos generan muchos costos y deben pagar por ellos, como los demás”, agregó a su despachada en contra del gremio.

Además, Nohra dijo que si se habla de empatía se podría voltear el argumento y pensar en cómo los demás pagarían los impuestos que están “evadiendo” los motociclistas. “Podríamos devolver el boomerang apelando a la empatía. Podríamos decir que por qué una familia muy pobre debe pagar vía impuestos los costos que generan las motos que estos por presión y movilización logran evadir”, dijo.

Sin embargo, a su reclamo también se sumaron algunos comentarios que le recordaron al periodista que los motociclistas, por lo general, son personas con escasos recursos. “Querido Sebastián, mucha gente que vive en en Usme, 20 de Julio y Soacha que ganan 1SMMLV que paga arriendo y por no mamarse 6 horas en transporte público compran moto, les ayuda a economizar en transportes y calidad de vida, ahora un seguro de más de 1 millón es exagerado”, le dijo una usuaria.

Otros usuarios también se mostraron de acuerdo con él y lanzaron comentarios de indignación con los motociclistas. “Desde hace mucho, a Ud. no le daba la razón” y “Por qué moteros no marchan contra moteros que no respetan señales de tránsito y ponen en riesgo la integridad y vida de ellos y la de otros conductores, y peatones?. Manejan en andenes, van a altas velocidades, hacen cruces prohibidos, zigzag en vías, y mucho mucho más”, fueron algunos de los comentarios que se sumaron a la discusión.