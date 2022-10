La llamada que hizo Karen Piedrahita para buscar ayuda por su caso de abuso sexual

El pasado 5 de octubre, el suicidio de la joven, Karen Daiana Piedrahita, conmocionó al país. Ante la mirada de transeúntes que presenciaron el hecho, cayó del edificio de la Clínica Medellín sobre la Avenida Oriental, a pesar de ser persuadida por parte de los organismos de rescate, que no tuvieron éxito.

Karen, minutos antes, había escrito y publicado en su cuenta de Facebook, una carta dirigida a su hija de 9 años, Gabriela, para que con sus palabras supiera lo que ella estaba viviendo y “no algo que no es o tenga una idea errónea de lo sucedido”.

En su relato doloroso, también se dirigió a su novio, a sus padres y a su tía, donde les agradecía por “sus palabras sinceras” y por “intentarlo en estos últimos días”.

Cada frase y cada párrafo de la carta, también va más allá de narrar como su vida, a pesar de que económicamente iba cuesta arriba, su salud mental, por el contrario, iba decayendo por cuenta de suceso que la marcó: un abuso sexual. Razón por la que la habría llevado a suicidarse.

Te puede interesar: Tía de Karen Castaño narró que su sobrina ya había intentado quitarse la vida

“A inicios de junio del presente año me doy cuenta que mi familia estaba mal, muy mal, no entraré en detalles, pero entre todo lo peor fue que permitieron y también permití gracias a cosas que desconocía y a mi negación que durmieras a tus 3 años más de una noche en la misma cama que mi abusador y el abusador de otras niñas de la familia y amigas cercanas”, escribió dejando en evidencia el presunto detonante.

Asimismo, confesó que intentó que un amigo le hiciera ‘el favor’ de acabar con la vida del abusador, pero no se logró porque el amigo murió primero.

“Él sigue vivo porque a los que sabían les encantaban sus acciones, por algo en ninguno de los casos hicieron absolutamente nada, solo seguir abrazándolo y hablando con él. Gas (...) intenté perdonar, pero es algo difícil, y no tanto por él sino por las personas que yo amaba y que sabían, pero simplemente decidieron dejar que lo siguiera haciendo y permitiendo que siguiera en la familia, dejando que conviviera con nosotras”, agregó.

Su dolor aumentó, cuándo, a pesar de no salir de su casa para encontrarse con él, “igual tocó a mi puerta y sufrí mi primer ataque de pánico. Comencé a comer mucho y a veces muy poco. Vomitaba sin razón, volvió la migraña, no me bañaba”.

Su tía también fue víctima de abuso sexual

Aunque no reveló su nombre para proteger su identidad, la tía de Karen Piedrahita, le contó a Noticias RCN, que también fue víctima de abuso sexual por el mismo hombre que violentó a su sobrina.

Ella, tras un hogar lleno de abusos, vejámenes y maltratos, huyó a los 14 años y terminó viviendo sola y desprotegida en las calles de Antioquia.

Cuando Karen tenía 8 años, pasó a ser la nueva víctima. Esto se lo dijo a su tía, mientras permanecía en la Clínica, dónde se recuperaba de las heridas físicas por otro intento de suicidio.

“Ella en estos días me dijo ya las cosas a fondo, lo que le hizo esta persona. Él venía tocándola y acosándola desde niña, como desde los 8 años, y ya cuando ella fue entrando a su adolescencia fue que empezó a atacarla sexualmente”.

Ambas coincidieron en el relato de que a pesar de que denunciaron y expusieron directamente a los responsables a su familia, no les prestaron atención y optaron por el silencio del ocultamiento.

¿Qué responde la Secretaría de la Mujer de Medellín?

PUBLIMETRO COLOMBIA contactó a esta entidad, para conocer sí habían recibido algún tipo de denuncia o registro de ayuda en las líneas de atención, por el caso de abuso sexual del que ambas habían sido víctimas.

Indicaron que sí. “Desde la Línea 123 Agencia Mujer se atiende llamada de emergencia de la mujer Karen Daiana Piedrahita, el 11 de septiembre de 2022, donde se pone en conocimiento de nuestro equipo profesional el caso de un presunto abuso sexual e ideación suicida”.

Señalaron también que una vez Karen les contó lo que está viviendo, “se le brindó la oferta de rutas y protocolos para la atención y protección de sus derechos en materia de salud y justicia”.

Pero, dicen, “manifestó no querer activar ruta de justicia con relación a su victimización”. Por lo cual, la remitieron a la Línea Amiga de la Secretaría de Salud, el 12 de septiembre, para que la atendieran desde un enfoque en salud mental. “De lo cual tuvieron conocimiento nuestros mecanismos de atención de Violencias Basadas en Género (VBG)”.

En la misiva de Karen, ella cuenta que su hija, a sus 3 años, durmió “más de una noche en la misma cama que mi abusador y el abusador de otras niñas”.

Ante esta denuncia y sobre si la menor habría sido víctima también de este delito, la Secretaría indicó que “en articulación con la Secretaría de Inclusión Social y Derechos Humanos y Secretaría de Salud, sumamos esfuerzos para el restablecimiento y garantía de los derechos de la hija de Karen Daiana, con el fin de prevenir cualquier vulneración de sus derechos y garantizarle un entorno familiar seguro”.

Finalmente, respecto a la pregunta sobre si ¿están trabajando articuladamente con la Fiscalía para establecer el señalado responsable de los abusos sexuales de Karen, su tía y posiblemente más mujeres? Respondieron que “la Secretaría de las Mujeres no puede realizar funciones de investigación, esto corresponde constitucionalmente a la Fiscalía”.

Y añadieron: “Sin embargo, en cumplimiento de nuestro rol estatal, atendemos a las mujeres víctimas a través de nuestros mecanismos de atención, protección y prevención de violencias basadas en género y activamos las rutas necesarias y el traslado de los casos a las entidades competentes, con el fin de proteger la vida y garantizar la seguridad de las mujeres”.

Entre enero y julio de 2022, la Secretaría de la Mujer registró 791 casos de abuso sexual. 32.78 % menos que en el mismo periodo del año anterior (1.135 hechos).

Líneas de atención por violencias basadas en género

155: Orientación nacional a mujeres

141: ICBF

Atención psicojurídica en territorio -APJ-: Secretaría de las Mujeres de Medellín (teléfono 604 3855552, celular 3005875219, correo electrónico: atencionviolencias.mujeres@medellin.gov.co; líneas de WhatsApp 3214677071 y 3004740530. Operado por Corporación Ayuda Humanitaria).

Hogares de acogida: Secretaría de las Mujeres de Medellín (celulares 3202154697 y 3202156002; operado por GyD Gerencia y Dirección de proyectos S.A.S.).