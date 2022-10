Tía de Karen Castaño narró que su sobrina ya había intentado quitarse la vida

El pasado 5 de octubre, el suicidio de la joven, Karen Castaño, conmocionó al país. Pues cayó del edificio de la Clínica Medellín sobre la Avenida Oriental, a pesar de ser persuadida por parte de los organismos de rescate, que no tuvieron éxito.

Durante estos dos días, se conoció la carta que dejó publicada en su cuenta de Facebook para su pequeña hija, donde narró que fue víctima de abuso sexual y explicándole a sus familiares que su muerte no era culpa de nadie.

¿La familia encubre a un violador en serie? Tía de Karen Castaño confesó que también fue víctima del mismo familiar

Asimismo, en entrevista con RCN, su tía contó que 20 días atrás, Karen ya había intentado quitarse la vida. Por lo que tuvo que ser ingresada en el mismo centro asistencial en el que tres semanas después consumaría el hecho.

Aunque se recuperaba físicamente, la mujer fue diagnosticada con estrés post traumático, depresión y ansiedad. “Ella se cerró con muchas cosas y se cerró por mucho tiempo”.

Frente a las posibles razones que la llevaron a tomar esta decisión, fue el relato dentro del escrito donde contó que había sido víctima de abuso sexual.

Su tía, quien habló con ella en la Clínica, narró que Castaño le confesó quien había sido y que ella no era la única víctima.

“Ella me llamó y me dijo: el principal responsable de que yo me quiera morir es esta persona y dos miembros más de la familia”, contó la tía al noticiero.

Según esta mujer, ambas denunciaron y expusieron a sus familiares violadores ante el resto de la familia, pero nadie hizo nada.

Cambios en la conducta y el comportamiento: aparecen modificaciones de la rutina y también el desinterés. Además, denota cambios de humor muy fuertes.

Contacto visual: empieza a evitarlo y ya no les interesa, prefieren estar aislados y se vuelven introvertidos, más de lo normal.

Hablan de la muerte con muchísima más frecuencia y naturalidad: incluso se pueden escuchar suposiciones sobre su propia muerte. Actúan de manera arriesgada y autodestructiva.

Expresan desesperanza e infelicidad: nada les produce placer, ya nada les gusta y nada les motiva. Regalan pertenencias significativas.

Se sienten una carga para las personas que están alrededor, pero también para sus amigos y lo expresan explícitamente. “Pedir ayuda no es sinónimo de debilidad, por el contrario, es sinónimo de valentía y autoconocimiento”.

¿Cuáles son las líneas antisuicidio en Colombia?

Para conocer las líneas antisuicidio en Colombia usted puede consultar el directorio virtual del Ministerio de Salud en donde podrá buscar su zona del país predilecta y recibir atención.

A nivel general y en todo el territorio nacional la línea 123 está disponible para la atención antisuicidio. De igual forma están a disposición líneas locales como: