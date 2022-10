“Fue alguien que me cambio la vida”: amigos de Karen Castaño la despiden con emotivas palabras

El nombre de Karen Castaño se dio a conocer en todo el país tras conocerse la carta que ella misma dejó antes de quitarse la vida, en Medellín. El caso ha causado consternación por reconocer que fue víctima de abuso sexual, aunque en sus últimas palabras no reveló el nombre de su victimario.

La carta se ha hecho viral en redes sociales, pues la mujer la publicó en su cuenta de Facebook. En la sentida misiva, la mujer expresó que era exitosa y que se había vuelto toda una empresaria, rumbo al ser millonaria, pero que a lo largo de su vida tuvo problemas de salud mental y que además tuvo que vivir lo peor: un abuso sexual.

Esta misiva que publicó Castaño también fue utilizada para despedirse de sus familiares, dándoles tranquilidad en medio de la angustia y explicándoles que ella logró lo que quería y que su muerte no es culpa de nadie.

Tras el hecho, varios de sus amigos y personas cercanas han expresado su dolor por esta pérdida. Ellos han asegurado que Karen era una joven amorosa, que entregó siempre lo mejor de ella a quienes la rodeaban.

“Karen Castaño perteneció a mi vida, en algún momento de 2014-2015 fue alguien que me cambio, y hoy ver que no pude hacer nada por no tener mas contacto con ella, me duele. Karen, vive en nuestros corazones”, dijo un amigo.

En otro mensaje en Twitter, se lee: “Karen Castaño, hoy me despido de ti en este plano, pero siempre existirá un amor demasiado grande por ti y esa conexión que solo tú y yo sabíamos que había. Me dueles tanto como no tienes idea, fuiste la primera mujer que me despertó los sentimientos más bonitos…”.

Cambios en la conducta y el comportamiento: aparecen modificaciones de la rutina y también el desinterés. Además, denota cambios de humor muy fuertes.

Contacto visual: empieza a evitarlo y ya no les interesa, prefieren estar aislados y se vuelven introvertidos, más de lo normal.

Hablan de la muerte con muchísima más frecuencia y naturalidad: incluso se pueden escuchar suposiciones sobre su propia muerte. Actúan de manera arriesgada y autodestructiva.

Expresan desesperanza e infelicidad: nada les produce placer, ya nada les gusta y nada les motiva. Regalan pertenencias significativas.

Se sienten una carga para las personas que están alrededor, pero también para sus amigos y lo expresan explícitamente. “Pedir ayuda no es sinónimo de debilidad, por el contrario, es sinónimo de valentía y autoconocimiento”.

¿Cuáles son las líneas antisuicidio en Colombia?

Para conocer las líneas antisuicidio en Colombia usted puede consultar el directorio virtual del Ministerio de Salud en donde podrá buscar su zona del país predilecta y recibir atención.

A nivel general y en todo el territorio nacional la línea 123 está disponible para la atención antisuicidio. De igual forma están a disposición líneas locales como: