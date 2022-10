“Asomó su cabeza e intentó abrir la puerta”: denuncia de acoso en baño de centro comercial

Los casos de acoso y abuso sexual se vuelven noticia casi a diario y el último denunciado en redes sociales evidencia que las mujeres no se pueden sentir seguras en ningún espacio. Los hechos sucedieron un centro comercial de Montería y la mujer denunció que un sujeto trató de meterse al baño en el que estaba cuando entró a hacer sus necesidades.

El testimonio lo publicó por medio de sus redes sociales, junto a un video en el que mostró al sujeto que habría perpetrado el intento de abuso en el baño público de mujeres de el centro comercial Alameda.

También le puede interesar: ¿De quién habla? Mónica Rodríguez contó que ha sufrido de acoso en su trabajo

“(...) cuando entro al cubículo y tengo mi ropa interior abajo, veo una mano de hombre en el piso (alguien agachado) me quedo sin saber qué hacer y casi enseguida esta persona asoma su cabeza e intenta con fuerza abrir la puerta donde yo me encontraba, yo intento patearlo pero él insiste (...)”, fueron parte de las palabras con las que denunció los angustiosos momentos que vivió la mujer.

La mujer publicó videos en donde el hombre niega lo que sucedió, pero la mujer reforzó su versión de los hechos acotando que se pudo verificar con las cámaras que el hombre efectivamente entró al baño de mujeres y posteriormente salió corriendo.

De igual forma, al momento de intentar atraparlo, la mujer explica que lo logró gracias a unos mototaxistas, pero que con la llegada de los policías le dijeron que no podían retenerlo por falta de pruebas y la invitaron a continuar con el proceso en la Fiscalía General de la Nación.

Lea también: “Se mordía los labios”: Así fue el terrible acoso sexual que padeció una joven en un taxi de Medellín

“Me dicen que no hay delito si no alcanzó a “tocarme” y además para darles a conocer a @alamedascc mi inconformismo, ya qué no supieron manejar la situación y me sentí todo el tiempo desprotegida y nunca sentí apoyo de su parte, nunca llegó nadie más que el vigilante que allí estaba”, también expresó sobre esta situación la denunciante.

Tras la publicación de su denuncia, la mujer expuso que le han llegado varios comentarios que cuentan que esta no sería la primera vez que este sujeto acosa a mujeres en esta ciudad. Varias de las que interactuaron revelaron que fueron víctimas de él en el mismo centro comercial y en otros lugares de la ciudad.

Denuncias sobre acosador en Montería Redes sociales - Instagram @camilaanayaa - 11 octubre 2022

Denuncias sobre acosador en Montería Redes sociales - Instagram @camilaanayaa - 11 octubre 2022