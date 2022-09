¡Aterrador! Joven grabó cuando era acosada por conductor de una aplicación

A través de las redes sociales se conoció un video en el que se observa cómo el conductor de una aplicación de transporte en Cali acosó sexualmente a una joven pasajera. Durante el trayecto la joven tuvo la valentía de poner a grabar su celular y se evidencia cómo el sujeto le toma la mano, se la besa y le hace preguntan intimidantes.

En las imágenes se observa al hombre que mientras conduce el vehículo traspasa todos los límites, le pone las manos en las piernas, coge las manos a la joven, la observa de manera intimidante, le besa la mano y le hace comentarios inadecuados.

“¿Le duele la cabecita?”, le dice mientras la mira de manera intimidante. La joven le responde: “la verdad sí”. Luego la mira en varias oportunidades con expresión burlona.

Luego le toma las manos, se la besa y le dice: “está fría esa manito mami, está sudando, si o no ¿por qué? ¿tiene nervios? ¿está asustada? No, no creo, ¿o sí? ¿está asustada?”

“¿Está asustada de de verdad? yo no le voy a hacer nada” y le toma la mano y se la besa.

“¿Por qué se asusta? hable tranquila”, le dice el conductor. Ella responde: “porque nunca me había pasado algo así”. A lo que el sujeto le dice: ¿Está mal, está asustada?”.

El video fue compartido por la Piensalibre.col y en este indican que le piden a las autoridades para que inicien una investigación y pueden iniciar el proceso penal correspondiente.

Las reacciones al video de acoso de conductor de plataforma en Cali

“Que tal tan atrevido y confianzudo...”, “Yo por ejemplo hubiera reaccionado totalmente opuesto a ella sin pensar. Ella quizás tenía tanto miedo que le hiciera daño y fue su reacción. En serio que impotencia” y “Lo que se ve es que está asustada y nerviosa, él mismo lo ve y lo dice y aún así la sigue cuestionando”.

Uno de los más contundentes es: “MAMADAS estamos, y muchas de las reacciones al miedo resultan en eso, en sumisión. Bien dice la chica “nunca me había pasado algo así” se los juro que es un miedo que un hombre JAMÁS en la vida va a experimentar. No saben el hartazgo de vivir en un constante acoso y terror por resultar violadas y asesinadas”.