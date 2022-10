En entrevista con noticias RTVC noticias la mamá del menor asesinado en Transmilenio, Mayerli Ceballos, contó en un desgarrador testimonio lo ocurrido antes del violento homicidio.

“Él le pisó la chancla a un venezolano, el venezolano le dijo que le pidiera perdón y que se le arrodillara y mi hijo no lo iba a hacer. Mi hijo dijo que no, que él no era nadie para arrodillársele y el venezolano sencillamente sacó el cuchillo y me le metió dos puñaladas a mi hijo en el corazón, quitándomele la vida”, contó la mujer en medio del llanto.

“Le dijo que se arrodillara y le pidiera perdón”: Mamá de menor asesinado en Transmilenio

También puede leer: ¡Pura adrenalina! Joven se colgó al Transmilenio y se cayó con todo y audífonos

Asimismo, Ceballos confesó que Juan Esteban tenía sueños profesionales y de superación que quedaron truncados por el acto de intolerancia.

“Un niño que era estudiante del colegio Fernando Mazuera, era un joven que tenía demasiados sueños de irse para Estados Unidos, volverse un profesional, de convertirse en un modelo, de darme una casa cuando yo llegara a viejita”, lamentó.

La Secretaría de Seguridad de Bogotá ofreció una recompensa de 20 millones de pesos por información sobre el paradero e identidad del agresor. Asimismo, la Policía Metropolitana de Bogotá publicó un cartel con imágenes del agresor y los datos de la línea seguro para recibir las denuncias.

Actualmente, familia y amigos de Juan Esteban adelantan una colecta en el salón comunal de su barrio para recaudar los fondos para darle sepultura.