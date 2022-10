¿Acosador en el Congreso? Lalis salió a hablar de incomodidades en su nuevo trabajo

La influenciadora, periodista y ahora integrante de la UTL del representante a la Cámara, Santiago Osorio, Daniela Beltrán, más conocida en el mundo de las redes sociales como ‘Lalis’, dio a conocer nuevos detalles de su trabajo en el trabajo. Al parecer, y según lo afirmó, habría un acosador en el Congreso de la República.

Recordemos que por medio de sus redes sociales la mujer reveló que ahora es parte del equipo de trabajo de Santiago Osorio, lo que la ha llevado al espacio político y la ha alejado de las redes sociales. En varias ocasiones la joven ha sido mediática por cuenta de el matoneo que ha recibido en redes sociales y también sus fuertes críticas a figuras políticas y el Canal Uno por “promover el matoneo”.

Y es que en los últimos detalles que dio la creadora de contenido en sus redes sociales deja entrever que al parecer habría un acosador en el Congreso de la República que “sale a rajar” de ella porque no le aceptó una invitación a salir.

‘Lalis’ reveló que en el Congreso habría un acosador y lanzó advertencia a mujeres

Dentro de su anécdota, ‘Lalis’ también mandó un mensaje de advertencia a las mujeres que trabajan en el Congreso de la República, especialmente las que hacen parte de las Unidades de Trabajo Legislativo, que tienen cada uno de los congresistas que trabajan allí.

“En el Congreso de la República hay un machito que sale a rajar de uno porque uno no les acepta invitaciones a salir. Que susto , hasta en el congreso nos toca cuidarnos. Ojo niñas de las UTL”, fue el mensaje que escribió por medio de su Twitter la influenciadora.

¿El nombre de este sujeto? Un completo misterio. La mujer no quiso dar detalles de quién sería este hombre, pero sus seguidores la invitaron a que revelara su identidad. “Queremos nombres”, “¿Uno?”, “¡El Congreso no es un espacio seguro para nosotras! (Recuerda también que no somos niñas, somos mujeres)” y “Boletéalo”, fueron algunos de los comentarios que recibió en su publicación.