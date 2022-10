¿La familia encubre a un violador en serie? Tía de Karen Castaño confesó que también fue víctima del mismo familiar

El caso de la joven Karen Castaño, que se quitó la vida el pasado 5 de octubre en Medellín, ha desatado una serie de dudas gracias a la carta que dejó y en la que explicó varias situaciones que le sucedieron en su vida, especialmente sobre abusos sexuales dentro de su familia.

Aunque no reveló el nombre del violador, Castaño relató todo lo que vivió cuando se encontró con su victimario de nuevo y cómo su vida cambió por completo.

Y cuestionó también la actitud de su familia, quienes sabían de quién se trataba y no hicieron nada. También contó la joven madre que tenía la duda sobre lo que esta persona pudo hacer con su hija.

“A inicios de junio del presente año me doy cuenta que mi familia estaba mal, muy mal, no entraré en detalles, pero entre todo lo peor fue que permitieron y también permití gracias a cosas que desconocía y a mi negación que durmieras a tus 3 años más de una noche en la misma cama que mi abusador y el abusador de otras niñas de la familia y amigas cercanas”, escribió dejando en evidencia el presunto detonante.

El relato de la tía de Karen Castaño

Una de las familiares cercanas a la joven habló con ella días antes y le contó detalles claves que luego le reveló a medios de comunicación.

Castaño ya había intentado atentar contra su vida tres semanas antes. Desde entonces permanecía en una clínica, en el centro de Medellín. Ahí, pidió que su tía la visitara porque necesitaba hacerle algunas confesiones.

Esta familiar habló en Noticias RCN y contó que ella, al igual que su sobrina, fueron víctimas de abuso sexual del mismo hombre.

Según el medio, “aunque fueron dos hombres, siempre se enfocó en el daño que le hizo uno de ellos, quien su tía aseguró, la violó varias veces”.

“Ella me llamó y me dijo: el principal responsable de que yo me quiera morir es esta persona y dos miembros más de la familia”, contó la tía al noticiero.

Según esta mujer, ambas denunciaron y expusieron a sus familiares violadores ante el resto de la familia, pero nadie hizo nada.

¿Cuáles son las líneas antisuicidio en Colombia?

Para conocer las líneas antisuicidio en Colombia usted puede consultar el directorio virtual del Ministerio de Salud en donde podrá buscar su zona del país predilecta y recibir atención.

A nivel general y en todo el territorio nacional la línea 123 está disponible para la atención antisuicidio. De igual forma están a disposición líneas locales como: