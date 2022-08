La youtuber Lalis Smile se lanza contra Canal Uno por, presuntamente, incitar al acoso

Daniela Beltrán, mejor conocida en redes sociales como Lalis Smile, denunció en su cuenta de Twitter que están utilizando su imagen para incitar al acoso de las personas.

La influenciadora se fue lanza en ristre con el Canal Uno por utilizar una fotografía de ella en una composición con un chocorramo para hablar acerca de la reforma tributaria que presentó el gabinete del presidente Gustavo Petro.

“Yo me espero todo de los trolls de Twitter, pero de @Canal1Colombia, me extraña. Están usando mi imagen para seguir con el acoso que he recibido durante 3 años por mi cuerpo. Si debo tomar acciones legales, lo hago”, escribió la creadora de contenido.

Su trino ha tenido cientos de reacciones, en su gran mayoría de solidaridad con Lalis, pues califican de “bajeza” lo hecho por el medio de comunicación y agregan que lo hacen solo por generar los clicks.

“Ya en serio no puedo más, estoy mamada del acoso en redes, en la calle, en todo lado. No más, me canse de caminar por la calle y que la gente me grite cosas horribles, que los medios difundan eso”, respondió Lalis a un trino de apoyo del senador César Pachón.

Su trino fue replicado por el abogado Miguel Ángel del Río, quien le solicitó a Canal Uno retirar la imagen, pues estaba de acuerdo con la visión de la creadora de contenido en que esto era una incitación al matoneo en redes sociales.

“Solicito de inmediato a @Canal1Colombia retirar la imagen de @smilelalis de esta noticia que incita al matoneo en su contra y es una vergüenza periodística que tiene consecuencias legales. Todo mi apoyo para una amiga valiente y combativa”, escribió el jurista.

El medio de comunicación corrigió en su nota informativa la fotografía criticada; sin embargo, no se ha pronunciado frente a esta polémica.