Juan J. Lafaurie no se solidariza con Lalis por matoneo en su contra y ella se le mete con la mamá

Daniela Beltrán, mejor conocida en redes sociales como Lalis Smile, denunció en su cuenta de Twitter que están utilizando su imagen para incitar al acoso de las personas.

La mujer también dijo por un video de redes sociales que ya lleva años soportando bullying contra su aspecto físico que le ha generado inseguridades y por lo que está dispuesta a tomar acciones legales.

Lalis señaló que Canal Uno utilizó una fotografía de ella en una composición con un chocorramo para hablar acerca de la reforma tributaria que presentó el gabinete del presidente Gustavo Petro, lo que consideró como un acto que incita al matoneo.

“Yo me espero todo de los trolls de Twitter, pero de @Canal1Colombia, me extraña. Están usando mi imagen para seguir con el acoso que he recibido durante 3 años por mi cuerpo. Si debo tomar acciones legales, lo hago”, escribió la creadora de contenido.

Solidaridad con Lalis por ataques contra su aspecto físico

Después de conocerse los ataques que recibe Lalis, han sido muchas las voces que se han puesto de su lado como el del periodista Hollman Morris, la representante María del Mar Pizarro, la actriz de cine para adultos Amaranta Hank, entre otros.

Sin embargo, hubo una voz con amplia recurrencia en twitter que dijo que no se solidarizaba con ella porque ella también le gustaba hacer matoneo y estaba recibiendo de su ‘propia medicina’ fue Juan José Lafaurie.

Lafaurie, hijo de la congresista del Centro Democrático María Fernanda Cabal y del presidente de Fedegan José Félix Lafaurie, escribió: “Mi solidaridad no la tienes y no mereces la de nadie Lalis. Te están tratando como tú tratas a los demás, no llores”.

Su trino ha levantado gran polémica, porque muchos le recordaron al hombre que la senadora Cabal también insultó a Iván Duque y no lo vieron rechazando estos ataques.

Además, Lalis decidió responderle, acrecentando la discusión, pues en su tuit se metió con la mamá de Lafaurie: “Nunca te la pedí, te metiste acá porque te gusta el show. Igual que a tu mamá”.

Nunca te la pedí, te metiste acá porque te gusta el show. Igual que a tu mamá. — Lalis (@smilelalis) August 10, 2022

La respuesta de la youtuber ha tenido mayor alcance que el trino del hijo de María Fernanda Cabal, pero la discusión en redes está dividida entre quienes apoyan la postura de él y quienes defienden a la creadora de contenido.