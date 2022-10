¿Un funcionario público? Amaranta Hank habla de quien sería su nuevo admirador

La periodista y creadora de contenido Amaranta Hank ha sido centro de atención en las últimas semanas por cuenta de la creación del nuevo Sindicato de Trabajadoras Sexuales, que permitirá por primera vez a las personas que trabajan en servicios sexuales asociarse.

La noticia la dio a conocer la mujer por medio de su cuenta de Twitter, en donde expuso como un logro la creación del sindicato. En sus redes sociales, Amaranta suele ser muy activa y esta vez reveló que tendría un nuevo admirador que se la pasaría ‘stalkeándola’, es decir, viendo sus redes sociales, pero que no lo hace evidente por su condición laboral.

Y es que la mujer reveló por medio de sus redes sociales que el nuevo hombre que la ‘stalkea’, al parecer sería servidor público, aunque no expuso cómo se dio cuenta de esta información, ni dio mayores detalles. “Buenas tardes al que me stalkea pero no me da like porque es servidor público”, fueron sus palabras al aire en su cuenta de Twitter.

Pero el tema no terminó ahí, pues incluso en sus seguidores que quisieron responderle, algunos confesaron ser servidores públicos, como es el caso de un usuario que se hace llamar Richard Keating o varios que decidieron confesarle que trabajan con el estado.

De hecho, uno de sus seguidores también comentó que ahora toman las redes sociales como referencia para investigaciones disciplinarias. “Ni más faltaba, pero como es este país le pueden abrir una investigación disciplinaria por dale like a esas fotos. Sin miedo al éxito”, fue el comentario del abogado Sebastián Romero.

Así funciona el primer sindicato de trabajo sexual en Colombia

Asociación Sindical de Trabajo Sexual, es el nombre del primer sindicato de trabajadoras sexuales en Colombia, del cual la propia Amaranta Hank será secretaria ejecutiva y jefe de prensa, según el anuncio.

La asociación gremial permite, entonces, que las trabajadoras sexuales se agrupen, planteen sus necesidades y construyan una agenda que les permita tanto mejorar sus condiciones laborales, como tener mayor representatividad en decisiones que les puedan afectar en diferentes aspectos de su vida. “Luego de varios años de lucha, avances logrados y violencias recibidas; tras conocernos y organizarnos como actores políticos, conscientes de las luchas que aún tenemos por dar, nos reunimos para conformar la Asociación Sindical de Trabajo Sexual de Colombia (ASTRASEX)”, expresó en un comunicado la asociación.

Por ahora, se conoce que el sindicato estará presidido por Katherine Ángel, profesora, activista comunitaria y creadora de la Fundación Movimiento Popular Fuego de Barrio. La vicepresidenta será Carolina Calle, trabajadora sexual, feminista y fundadora de a organización de base comunitaria de trabajadores y trabajadoras sexuales Calle 7. Y, por último, Amaranta Hank será la jefe de prensa y secretaria ejecutiva. De igual forma, la periodista aclaró que las modelos webcam podrán hacer parte del sindicato, entendiendo esta forma de trabajo como una vertiente del trabajo sexual.