El suicidio, un panorama que enciende las alertas en Medellín

Medellín es la segunda ciudad del país, después de Bogotá, con el mayor número de suicidios en el país. De acuerdo con las cifras reportadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal, en Medellín entre enero y julio de 2022 se suicidaron 128 personas, de los cuales 26 casos corresponden a jóvenes entre los 20 y 24 años, siendo 21 hombres y solo 5 mujeres. Sin embargo, hay otra cifra que alerta, y es que de los 20 casos de menores de 19 años, hay 5 casos de niñas entre los 10 y los 14 años, y 8 de adolescentes entre los 15 y 17 años, de los cuales 6 fueron hombres y 2 mujeres.

Juan Carlos Jaramillo, coordinador de la Maestría en Clínica Psicológica y docente investigador de la Universidad CES, explicó que el número de suicidios que se están registrando en la ciudad no es un número aislado de lo que está sucediendo en el país, en la región y en el mundo.

“Esta es una situación que no es una problemática puntual de la ciudad, sino que responde, probablemente, a causas más complejas para explicar porqué luego de un periodo muy leve de un año a otro en el que hubo un descenso en suicidios, ahora estamos encontrando un aumento. En general, se ha evidenciado que a lo largo de la historia después que la humanidad ha vivido una crisis fuerte, ante la crisis los suicidios disminuyen, pero cuando empieza a pasar la crisis los suicidios aumentan”, explicó el experto.

El investigador destacó que en la década de los 30 en Estados Unidos con la gran depresión el aumento de los suicidios fue del 20%. “Ahora lo estamos avizorando, cuando se está regularizando la vida, luego de la crisis que tuvimos por la covid. Entonces, lo primero que diría es que es un fenómeno mundial, que históricamente ha sido así, que ha tenido ese comportamiento y del que Medellín no se escapa”, indicó.

Causas de la conducta suicida

Para muchas personas el encierro y la pérdida de seres queridos durante la etapa más fuerte de la pandemia fue determinante en el estado de su salud mental; sin embargo, el experto es enfático al asegurar que no se pueden determinar causas puntuales, sino que es una mezcla de muchas.

“Esto funciona como una torta que después que uno la hace sabe bueno y se ve bonita. Si uno pregunta por cuál de los ingredientes sabe bueno y se ve bonita, la respuesta es que es por la mezcla de los ingredientes y la mano del cocinero la que aporta al resultado. Así que teniendo en cuenta eso, hay varios elementos que están relacionados y es que hay un aspecto con la conducta suicida y es la sociedad anomia, que significa que no hay una buena red de apoyo y soportes para las personas”, indicó Jaramillo.

Entre las causas actuales que se han logrado establecer aparecen las situaciones económicas y los conflictos relacionales, que se intensificaron por el encierro. “También está como secuela de la covid, en la que hay estudios que demuestran que el 30 o 35% de las personas que se contagiaron tienen algún trastorno neuropsiquiátrico como consecuencia y los de que estuvieron en la UCI sube al 50%”, reveló.

Aumento en los casos de los hombres

De acuerdo con el experto, las cifras revelan que los hombres son quienes más se suicidan, pero no significa que las mujeres no lo hagan, “lo que sucede a nivel mundial es que los intentos de suicidios los hacen más las mujeres, la relación es más o menos de 1 a 4, es decir, que por cada cuatro mujeres que intentan suicidarse, un hombre lo intenta; pero, los suicidios consumados tienen una proporción inversa, por cada mujer son cuatro hombres. En Medellín se mantiene”, dijo.

Respecto al abordaje del suicidio, el investigador asegura que la posición generalizada de las personas que trabajan en el tema es que “existen ciertos mitos y uno es que hay una creencia extendida en la mayoría de las personas que no es cierta y es que no hablen de suicidio o no traten el tema con una persona que tiene la ideación porque eso lo puede empujar, eso es un mito. Uno debe hablar con la persona, hay que ponerlo sobre la mesa, hablarlo de buena manera, decir que uno está preocupado y que puede ayudarle directamente o a través de una red de apoyo. Hay que evitar culpabilizarlo, avergonzarlo o hacerlo sentir mal. Hablar sí, pero hablar bien, manteniendo la esperanza”.

Acciones de la administración distrital

Milena Lopera, subsecretaria de Salud Pública de Medellín, coincide con que esta es una situación que se está registrando a nivel mundial, por lo que Medellín no está exenta.

“En la ciudad tenemos a la fecha 1708 intentos de suicidios, en el que cual predomina el sexo femenino más que el masculino. Sin embargo, los casos de suicidio son superiores en los hombres. Esto nos hace pensar en la necesidad de llegar a todos los entornos. Hoy tenemos diversos proyectos y esquemas de trabajo porque queremos que toda la población pueda recibir la oferta oportuna cuando están frente a un sufrimiento extremo y se pierde el deseo de vivir”, dijo la funcionaria.

Asimismo, indicó que actualmente se adelanta el proyecto ‘Dame razones’, del que hacen parte los escuchaderos. “Tenemos en Medellín 77 escuchaderos, 11 itinerantes y que usamos para llegar a diferentes sectores. Además, en las comunas y en los corregimientos hay psicólogos atendiendo las necesidades de la comunidad”, explicó.

La ciudad cuenta con la línea amiga código dorado 6044444448 que presta atención las 24 horas del día y recibir atención directa por un psicólogo.

