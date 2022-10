Una joven se ha hecho viral en las redes sociales por un insólito video en el que implora ayuda urgente para que alguien la mantenga porque a ella simplemente no le gusta trabajar.

En una época en la que las diferentes plataformas de redes sociales están al auge, se ve de todo, pero este pedido sí que ha sorprendido a muchos y otros tantos se han visto identificados.

Joven se hace viral al pedir que la mantengan porque no le gusta trabajar

En el video, la joven con acento argentino aparece implorando, en medio del llanto, porque alguien la ayude y la mantenga. “Esto es un llamado a la solidaridad”, comienza en su relato.

“Por favor, esto es un llamado a la solidaridad o sino no haría esto si no fuera realmente urgente: necesito que alguien me mantenga porque no me gusta trabajar. Yo siento que nací para otra cosa. Necesito una solución. Es muy difícil todo esto”, dice la muchacha.

La escena se ha compartido en diversas cuentas de varios países de Latinoamérica y ha ido ganando interacción con todo tipo de comentarios al respecto.

El video original en la red social Tik Tok tiene más 5 millones de vistas en un solo día y lo curioso es que abundan los comentarios de otras personas que se sienten identificadas y de manera jocosa también buscan alguien que las mantenga.

¿Y usted, también siente que lo suyo no es trabajar?