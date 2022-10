“Sobreviviendo como las cucarachas”: Aída Merlano aseguró que piensa volver al país

Una de las figuras públicas más comentadas en el país es la influencer Aída Victoria Merlano, quien recientemente fue centro de polémicas luego de conocerse la condena en su contra de siete años de cárcel por presuntamente ayudar a la fuga de su madre, la excongresista Aída Merlano, en 2019.

Lea también: “Quedó como un sanduis”: el curioso relato de hombre que presenció un accidente en Cali

La fama de la joven de 23 años se debe en parte a lo ocurrido varios años atrás y que hoy le trae consecuencias legales, pero también por su belleza, carisma y contenido que comparte en redes sociales.

Recientemente, la creadora de contenido fue entrevistada por el youtuber Dímelo King, con quien conversó sobre varios aspectos de su vida privada. En medio del encuentro, su madre apareció en forma de llamada y llamó la atención del público por algunas declaraciones que dio sobre la situación de su hija y sobre su regreso al país.

Aída Merlano dijo que piensa volver pronto al país

Dímelo King fue el encargado de dialogar con la excongresista, quien, al ser cuestionada sobre su estado actual, respondió que está “sobreviviendo como las cucarachas”, lo que provocó la risa de su hija y el entrevistador.

Entre las preguntas de King estuvo la del por qué decían que la condena de la influencer hace parte de una persecución por parte del gobierno. A lo que la mujer respondió que “es el estado en un afán desesperado por limpiarse las culpas y las malas actuaciones”.

También le puede interesar: “¿Eres tú, Vicky?”, se van en contra de Juanita Gómez por hablar del gobierno de Petro

Frente a la situación, la excongresista aprovechó para dedicarle unas palabras de cariño y apoyo a su hija, con las que la describió como una mujer luchadora, inteligente, guerrera y digna de mucha admiración. Esto le sacó una sonrisa a la joven y algunas lágrimas.

Finalmente, justo antes de cortar la llamada, Merlano hizo una revelación que sorprendió a los presentes y a los usuarios en la plataforma, pues aseguró que piensa volver a Colombia.

“Que se preparen, con ángeles de Dios volveré a Colombia. Será un placer disfrutar en Carrizal y en todos los barrios donde me tienen aprecio (…) No tengo deudas en ninguna parte y no tengo a quién temerle”, puntualizó.

Por su parte, la influencer reconoció sentir miedo por las declaraciones de su madre, especialmente porque sabe que cuenta con varios enemigos que podrían atentar contra su integridad. Aun así, señaló que entendía las razones de su madre de querer regresar.