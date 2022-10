“¿Eres tú, Vicky?”, se van en contra de Juanita Gómez por hablar del gobierno de Petro

Juanita Gómez se dio a conocer hace algunos años en la televisión colombiana siendo la presentadora de noticias Caracol. La periodista a largo del tiempo se convirtió en una de las figuras más destacadas dentro del medio. Sin dejar de lado, su gusto por las cámaras decidió conquistar nuevas audiencias a través de las plataformas digitales, en especial, TikTok. Debido a su gran acogida y por supuesto experiencias, logró llamar la atención de una importante revista, abandonando Caracol para ser parte de Semana, en el equipo digital.

Y es que el paso de la periodista causó un sinfín de comentarios negativos en redes sociales por su decisión. A pesar de esto y de acuerdo con su cuenta de Instagram, se encuentran muy feliz y disfrutando de esta nueva etapa en su carrera. A Juanita se le ha visto explicando varios temas de tendencia nacional, pero, en el último de estos, resultó fuertemente criticada.

La reconocida periodista habló sobre la más reciente polémica en la que se ha visto envuelta Verónica Alcocer, en medio de sus viajes por Reino Unido, Nueva York, Estados Unidos; y Tokio, Japón, en los cuales estuvo por doce días y el costo de su viaje fue de $63.667.000. Y eso no es todo, también la designación de la esposa del presidente como embajadora de misión especial.

La periodista aseguró: “Si este es el Gobierno del cambio, no puede decir que va a seguir haciendo las mismas cosas”, no puede decir es que otros ya lo han hecho o si ellos lo hicieron antes, ¿por qué yo no puedo ahora? Porque entonces, ¿cuál es el sentido de decir que se es el cambio, si se sigue haciendo más de lo mismo?”.

Ante la publicación del clip, en la cuenta de la revista, las reacciones no se hicieron esperar. Los usuarios la compararon con la directora de la Revista Semana, Vicky Dávila, añadiendo que las palabras utilizadas resultan siendo parecidas a la forma en que Dávila suele expresarse diariamente. Además, le recuerdan a la periodista que durante su paso por Caracol no salió en defensa o en contra de otras importantes figuras y como ahora, al parecer, se da la potestad de hacerlo.

Por otro lado, algunos se sienten desilusionados debido al buen contenido con el que tenía acostumbrados a sus seguidores en su cuenta de TikTok, en donde aseguran: “Y tus videos, no los de semana”. “Al fin y al cabo de semana” “Ay... Juanita, por favor usted es una de las mujeres que más admiro... Por favor, usted no”.