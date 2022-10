Los cinco asesinos más despiadados de Colombia: Peores que Jeffrey Dahmer

Octubre llegó cargado de historias de terror y Colombia no es la excepción. El país guarda un sinnúmero de episodios macrabros protagonizados por asesinos que muchos quieren olvidar, pero que son revividas cada año, para recordar que el horror puede estar a la vuelta de la esquina, como ocurre con la serie de Netflix dedicada a Jeffrey Dahmer también conocido como el Caníbal de Milwaukee o el Monstruo de Milwaukee, quien fue un asesino en serie y delincuente sexual estadounidense que cometió los crímenes y desmembramiento de diecisiete hombres y adolescentes entre 1978 y 1991. Muchos de sus asesinatos posteriores involucraron la necrofilia, el canibalismo y la preservación permanente de partes del cuerpo, generalmente todo o parte del esqueleto.

Los cinco asesinos más despiadados de Colombia

1. Luis Alfredo Garavito

Actualmente prisionero asesinó aproximadamente a 200 personas (la mayoría niños, aunque también registra adultos), de estas, 172 fueron confirmadas por la Fiscalía General de la Nación y las 28 restantes según su testimonio.

Se cree que pudo asesinar más de 300 personas. Es un pederasta, asesino en serie de niños y agresor sexual colombiano también conocido como La Bestia o El Monstruo de Génova. Según la Fiscalía General de la Nación, organismos judiciales y la prensa especializada, por sus crímenes Garavito es considerado el segundo homicida en serie del mundo. En 2001, fue sentenciado a 1853 años y 9 días de cárcel, la condena más alta de la que se tenga registro en Colombia.

Serial Killer Luis Garavito, conhecido como "La Bestia" (Reprodução)

En su profesión como vendedor ambulante recorrió gran parte del país cometiendo sus asesinatos sin piedad e incluso viajó a países como Ecuador y Venezuela donde también cometió sus crimenes. Sus víctimas en su gran mayoría eran menores de edad que también eran vendedores ambulantes sin hogar.

2. Pedro Alonso López

También conocido como el Monstruo de los Andes, es un asesino en serie colombiano que, tras su captura en 1980, confesó el asesinato de más de 300 niñas y jóvenes en Colombia, Ecuador y Perú. Sin embargo, las autoridades solo confirmaron la autoría de 110 víctimas.

No se puede establecer con certeza el número de asesinatos, ya que buena parte de los cuerpos no aparecieron, y los actos violentos se llevaron a cabo en regiones aisladas, motivo por el cual no se cuenta con cifras fiables. Sin embargo, en su confesión a los investigadores, reconoció haber asesinado a por lo menos 110 muchachas en Ecuador, 100 en Colombia y “muchas más de 100″ en Perú. Y ayudó a ubicar un campo en Ambato, Ecuador, donde se hallaron 53 cuerpos, y cuatro más en otros lugares, aunque en otros puntos señalados por él mismo no se hallaron restos humanos. Si se da crédito a su versión, Pedro Alonso López es el asesino en serie masculino que más asesinatos ha cometido. Se desconoce su paradero.

Archivo Perú Pedro Alonso López, el Moustro de Los Andes.

A su salida de prisión en 1978, Pedro viajó extensamente por todas partes del Perú. Durante este tiempo él más tarde reconoció, había empezado a atacar violentamente y asesinar a por lo menos 100 niñas y muchachas jóvenes de tribus locales por toda la región. Dijo buscar a las que “tuvieran mirada más inocente” y abordarlas de día, porque pensaba que de noche desconfiarían. La verdad es que fue imposible verificar estas denuncias, pero lo que sí se sabe es que fue capturado por un grupo de ayacuchanos, en el centro sur del Perú, mientras intentaba secuestrar a una niña de tan solo 9 años de edad.

Estuvo preso en Ecuador hasta 1994 y fue entregado a las autoridades colombianas por pedido de extradición, donde fue recluido en un hospital psiquiátrico. Años después, en 1998 es declarado sano y dejado en libertad. Según un documental del canal BIO de la cadena A&E, se ha llegado a emitir un pedido de búsqueda, localización y captura a la Interpol desde el año 2002.

La última vez que se lo vio fue el 22 de septiembre de 1999, cuando se presentó en la Registraduría Nacional de Bogotá para reclamar su nueva cédula de ciudadanía. Al momento no se sabe de su paradero actual.

3. Buenaventura Nepomuceno Matallana

Conocido como el Doctor Mata y El tinterillo asesino, fue un asesino en serie y criminal colombiano. Las autoridades lo acusaron de cometer aproximadamente 35 asesinatos.

Matallana fue acusado, juzgado y condenado en 1949 a 24 años de prisión por el asesinato del comerciante Alfredo Forero Vanegas, aunque se sospechaba que también era el autor de varios asesinatos y desapariciones de personas a quienes engañaba haciéndose pasar por abogado para que le firmaran poderes amplios sobre sus propiedades con el pretexto de grandes negocios, después de lo cual desaparecían o eran encontrados muertos.

“Durante el tiempo que duró litigando, Matallana desapareció a algunos de sus clientes y con embustes mantuvo a sus familiares a la expectativa de su regreso. La prensa calculó en unos treinta los asesinatos perpetrados por el falso abogado. Sin embargo, tan sólo en un caso se tuvieron pruebas para demostrar su culpabilidad; en otros cinco homicidios apenas se contó con indicios que lo incriminaban. Después de diez años de un accidentado proceso judicial, Matallana recibió sentencia condenatoria por la muerte del comerciante Alfredo Forero Vanegas, un anciano comerciante adinerado y separado de su mujer”, detalla el escrito Mario Aguilera Peña.

Archivo General de la Nación. Buenaventura Nepomuceno Matallana.

Ya añade en su crónica que “el homicidio del comerciante Forero Vanegas, conocido por la prensa como el “crimen del páramo de Calderitas”, ocurrió en agosto de 1947, en el mencionado lugar de la jurisdicción de Chipaque, luego que el tinterillo lograra interesar a la víctima para que visitara unas tierras que estaban siendo vendidas a bajo precio. Forero fue muerto por el acompañante de Matallana, Hipólito Herrera, cuando sacó su revolver para defenderse ante la amenaza de matarlo si no firmaba unos cheques. Herrera, quien llevó a las autoridades al lugar donde se hallaba el cadáver, también confesaría que Matallana le cortó un dedo a la víctima para sacarle un valioso anillo que llevaba puesto”.

4. Tomás Maldonado Cera

También conocido como El Sátanico está sindicado de feminicidio y de asesinar a varias personas entre la década de 2000 y 2010. Después de los asesinatos, marcaba a sus víctimas con simbología satánica, se cree que pudo asesinar entre 7 y 10 personas.

La mayoría de las víctimas fueron violadas y atacadas en la cabeza por medio de golpes y armas cortopunzantes. Una vez que las víctimas eran asesinadas, Maldonado Cera realizaba ritos satánicos con los cadáveres a los que le cercenaba alguna parte del cuerpo; también se sabe que marcaba los cuerpos con algún tipo de simbología satánica, entre ellos, el signo de Voor, el pentagrama invertido, estrellas, hexagramas, entre otros.

Facebook Brenda Pájaro presunta víctima de Tomás Maldonado Cera.

Una de las víctimas de Maldonado Cera fue identificada como Brenda Pájaro, quien fue vista con él por última vez el 25 de julio del 2018. 39 testimonios y 157 evidencias vinculaban a Maldonado Cera con la desaparición y asesinato de Brenda. Actualmente quedó en libertad por vencimiento de términos.

5. Rory Enrique Conde

Es conocido por el alias de El estrangulador de Miami o El estrangulador de la calle ocho ya que asesinó a 6 personas (5 prostitutas y una mujer transexual) en la ciudad de Miami, Estados Unidos, en la década de 1990.

El colombiano encuentra recluido en la Prisión Estatal de Florida, Estados Unidos, a la espera de su ejecución ya que fue condenado a pena de muerte por violar, torturar y asesinar a Rhonda Dunn.

El 17 de septiembre de 1994, Enrique Conde mató a una mujer transexual de nombre Lázaro Comesana. Dijo que había matado a Lázaro después de descubrir que era un hombre durante el sexo.

FBI Rory Enrique Conde Rory Enrique Conde

Conde también asesinó a dos prostitutas más, Elisa Martínez el 8 de octubre y Charity Nava el 20 de noviembre. En varias partes del cuerpo de Martínez y en las nalgas de Nava escribió: “TERCERA! Voy a llamar a Dwight Chan”. Esto último era una referencia al presentador de la WPLG, Dwight Lauderdale», además de “See if you can catch me”.

Conde después mató a otras tres prostitutas: Wanda Crawford el 25 de noviembre, Necole Schneider el 17 de diciembre y Rhonda Dunn el 12 de enero de 1995. Estranguló a sus víctimas hasta la muerte, además se sabe que mantuvo sexo anal con los cadáveres.

También están en esta terrible lista los asesinos Daniel Camargo Barbosa, Manuel Octavio Bermúdez Estrada y Luis Gregorio Ramírez Maestre, entre otros que aparecen en el libro del escritor colombiano Esteban Cruz Niño Los monstruos en Colombia sí existen.