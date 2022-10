Polo Polo señaló de “hipócritas” al gobierno Petro por millonaria compra en Presidencia

El gobierno de Gustavo Petro ya explicó el por qué del gasto de $173.084.200 en la compra de nuevos electrodomésticos y objetos para amoblar habitaciones que ahora ocupan el presidente, su familia y la vicepresidenta Francia Márquez.

Aunque, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Mauricio Lizcano, justificó la compra asegurando que “amoblar las casas es un deber del DAPRE luego de previas solicitudes de los jefes administrativos de cada casa”, ahora desde Presidencia emitieron un comunicado explicando el por qué de este gasto.

“Luego de una solicitud de la Jefe de Casas, evidenciando necesidades urgentes para el correcto funcionamiento de estas (se recibieron sin sábanas, sin cortinas o sin colchones), la dirección administrativa del Dapre tomó la decisión de adquirir estos productos a través de la plataforma Colombia Compra Eficiente”.

Sin embargo, aunque señalan que el gobierno anterior de Iván Duque, no les dejó estos elementos, aún quedan dudas sobre si ¿era necesario comprar a tan alto costo esos y demás objetos?

Por otra parte, desde Presidencia indicaron que harán una verificación del hecho, no sin antes recordar el gobierno está comprometido con una política de austeridad y eficiencia de los recursos públicos. “Haremos una verificación del correcto funcionamiento de este procedimiento y reforzaremos, si fuera necesario, los mecanismos de control y garantías”.

Sin embargo, para varios sectores políticos esta compra es cuestionable. A las declaraciones del excandidato presidencial, Federico Gutiérrez, y del senador, Ariel Ávila, se sumó la voz del representante a la Cámara por una curul afro, Miguel Polo Polo.

El congresista, cercano al Partido, Centro Democrático, se despachó contra el gobierno Petro a través de su cuenta en Twitter.

“Buenos días y excelente semana a todos, pero no a esos que se gastan 4millones en plumas de ganso, a esos no. ¡Hipócritas! Luego andan hablando de austeridad, por eso no creo en sus lágrimas de victimización. Solito se les está cayendo el discurso”.