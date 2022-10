¿Confirma que es rolo?: Curiosa imagen por la que critican a Petro

En redes no le perdonan nada al presidente Gustavo Petro, quien además de estar en medio de una polémica por las suntuosas compras en la Casa de Nariño, vuelve a ser criticado esta vez por la forma cómo lució su cuerpo, sin cola, al utilizar un enterizo de la Fuerza Aérea.

Las fotos del mandatario corresponden a un vuelo que le ofreció la Fuerza Aérea colombiana para que experimentara un viaje aéreo llevado hasta superar la velocidad del sonido. Viajó en un avión tipo IAI Kfir, utilizado comúnmente por fuerzas militares en combates multipropósitos supersónicos.

Sin embargo, una imagen quedó rondando en las redes, donde se hicieron la pregunta: ¿Robledo tenía razón? Petro es rolo. Efectivamente, en la foto se ve al mandario de lado, en una no muy halagadora imagen, que quedó ante la vista de todos y en la que no se le ve cola. No se sabe si se trató de ángulo en cómo se tomó la foto o en la prenda enteriza que vistió y que quizás no le ayudó en su imagen. En redes, de inmediato se formó un debate a favor y en contra de la foto publicada, incluso algunos insistieron si se trataba de un montaje.

Critican foto de Petro porque no se le ve cola: ¿Confirma que es rolo?

Durante el evento con la Fuerza Aérea Petro dijo, “hoy superamos la velocidad del sonido en un Kfir. Compartimos con el cuerpo de pilotos élite de la Fuerza Aérea”, escribió Petro en su cuenta de Twitter junto a cuatro fotos en las que sale acompañado de los uniformados de la Fuerza Aérea que tripularon junto a él el vuelo a alta velocidad.

Las redes sociales se encendieron y al primer mandatario lo halagaron y lo compararon con el famoso y reconocido personaje de cine, además de producir múltiples memes con las fotos que compartió. “Hasta la vista, baby”, comentó un usuario, mientras que otro dijo: “Que flow tiene my presi”.

“Uy, hola”, “¿Y qué tal, Presidente? Ahora imagine un Fighting Falcon F-16. Hay que comprarlos”, también comentaron jocosamente otros usuarios.