¿Nuevamente tarde? Petro llegó a una reunión seis horas después de iniciada

Para este viernes el presidente Gustavo Petro tenía que asistir a la reunión con varios miembros de su gabinete, entre ministros y consejeros, en la que discutirían sobre la planeación estratégica. La cita inició en Hato Grande desde las 11 de la mañana, pero él pudo llegar casi seis horas después.

Entonces, se empezó a especular sobre la asistencia del mandatario que, si bien no estaba programada para la mañana por otros puntos en la agenda, sí tenía que llegar en horas de la tarde. Mientras las horas transcurrían más se ponía en duda la presencia de Petro.

Finalmente, hacia las 5 de la tarde el presidente llegó a la hacienda presidencial ubicada en Sopó, Cundinamarca. ¿Qué le pasó? Al parecer, su viaje a Santa Marta y el mal clima retrasaron su itinerario.

Según La Silla Vacía, “el consejero de comunicaciones de Gustavo Petro aseguró que desde el comienzo del encuentro en Hato Grande estaba previsto que Petro llegara hacia las 5:00 p. m., pues tenía agenda en Santa Marta”.

Esta no es la única vez que ha habido malentendidos con las citas del presidente. Por ejemplo, hace un par de semanas en su viaje a Nueva York se dijo que llegó un par de horas después a una fiesta que ofreció el presidente norteamericano Joe Biden.

Sin embargo, en ese momento también desmintieron el hecho y el mismo Petro aseguró que no llegó tarde pues no había que cumplir con ninguna hora. Además, confirmó que tampoco se tenía prevista una reunión co Biden.