¿Por qué están preocupados por los 600 pesos de más en la gasolina?

Colombia está siendo tema de charla en muchos lados del mundo, sobre todo por el nuevo gobierno de Petro que tiene a todos con los ojos puestos en el país. Muchas cosas en desbalance se encuentran debido al pasado gobierno de Duque. Sin embargo, algunas medidas de Petro no han sido acogidas positivamente, por varios ciudadanos.

Lea también: ¿Qué tanta fila haría por la ropa que le gusta?, denuncian incumplimiento en Mattelsa

Una de las cosas que se encuentra en conversaciones y con la cual, las personas no están del todo de acuerdo, es precisamente el aumento en la gasolina. Cada vez se pone más costoso tener carro, no solamente porque el preciso de los vehículos se encuentra elevado debido a que no hay nuevos, sino porque ahora, la gasolina es casi que un lujo y no una necesidad básica.

Muchas personas están demasiado preocupadas porque no encuentran como mantener su carro, sobre todo porque cada vez viene subiendo la gasolina. En una entrevista para la revista Semana, muchos colombianos aseguraron que estaban preocupados porque ella gasolina subió 600 pesos por galón.

En un inicio, pueda que dicho precio no influya si se piensa por galón, pero sumando varios, como suele recargarse la gasolina:

“Eso va a afectar mucho a los colombianos, al bolsillo de todos, porque con esta situación, todo bien caro, el sueldo que uno se gana es poquito y no le alcanza para nada, sobre todo para la gente que utiliza su carro diariamente” “Estamos trabajando a perdidas, el que es pobre, sigue siendo pobre”

Lea también: ¿Qué sentirá Piqué al escuchar ‘Te Felicito’ en todo el estadio?, así actuó el futbolista

Además, no solamente preocupa que sean 600 pesos, pues el promedio general que podría llegar a subir, son 6 mil pesos por galón. Muchos colombianos creen que incluso la venta de carros bajará, debido a que ya nadie estaría interesado en comprar.

El mercado ahora mismo se encuentra en una etapa de cambio constante respecto a los carros y los colombianos ya ni saben qué hacer.