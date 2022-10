¿Qué tanta fila haría por la ropa que le gusta?, denuncian incumplimiento en Mattelsa

Para nadie es un secreto que la ropa importa, sobre todo cuando se trata de jóvenes, pues le apuestan a un estilo único, fresco y que diga algo más. Sin embargo, ¿sería capaz de durar horas y horas tratado de comprar ropa por internet?, al parecer estos muchachos sí.

Mattelsa ha sido una empresa que se ha ido posesionando en las redes sociales, no solo conectado a la gente con lo que vende, sino entregándole valor de calidad, lo que muchas personas prefieren.

Si, si, la verdad es que Mattelsa logra hacer un buen trabajo con su contenido en redes sociales, ¿pero es para tanto?

La empresa se hizo viral en redes sociales por las incontables filas que se hicieron para comprar su ropa, ya que existe la opción, como en todo en la actualidad, de comprar por la página web. Sin embargo, el tema con Mattlesa es que al parecer, muchas personas se quejaron por el colapso de la página, hasta el punto de volverla viral en redes sociales.

“Me quedé con las ganas de comprar en mattelsa porque nunca me metió ninguna cosa al carrito” “Pase por Mattelsa y literal ni familias en acción se llena tanto, óyeme que filas” “Ni Duque mintió tanto como Mattelsa del 50%, todo el día la página caída, desde las 6 am intentando comprar y a esta hora nada aún, decido ir a la tienda física y ya no había absolutamente nada, nunca en mi vida había visto una tienda de ropa vacía”

La situación es clara. A pesar de las buenas promociones en la tienda, muchos se quedaron con las ganas de lograr comprar alguna prenda, debido a todo el inconveniente al que se le sumó la mala actualización que tiene Nequi y Bancolombia, que constantemente se cae.

¿Qué tan enamorado tiene que estar para hacer filas eternas?, por lo que se ve Mattelsa ha logrado su cometido, por lo menos para las personas que lograron ingresar, pero muchas personas se quejan de que ni así se debería tratar a un cliente.

Ante esto, la misma empresa emitió un comunicado asegurando que había mucha carga por la cantidad de personas en la tienda, pero que estaban haciendo lo mejor en la posibilidad.