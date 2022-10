¿Lo dejó el bus? Iván Lalinde habló de los hijos y su posición frente a la paternidad

El presentador de La Voz Kids y Senior en Colombia, Iván Lalinde, es uno de los más queridos por los televidentes del Canal Caracol y ha sido visto en diferentes programas de televisión que le han dado un renombre a donde quiera que vaya.

El presentador es bastante activo por medio de redes sociales y su cuenta de Instagram ya supera los 700 mil seguidores. Su vida amorosa es un misterio, pero en últimos días reveló que está muy enamorado de su pareja, con la que lleva más de 17 años y que tiene el hogar más ‘bacano’. “Por ahora, aquí vamos construyendo y trabajando día a día. Sí, estoy muy enamorado, comprometido y feliz. Tengo el hogar más bacano y hermoso del planeta”, dijo en una entrevista a la Revista Vea.

El presentador también reveló si quisiera ser papá diciendo que realmente siempre lo quiso ser, pero que definitivamente ya no lo será. El bus lo habría dejado en eso de la paternidad y comentó que en vez de eso tomó otros rumbos cuando ya pasó de los 40 años.

“Ser papá es un sueño en mi vida, pero cuando llegué a los 40 dije: ‘Ya no fue’. Escogí otro camino. Creo que criar un hijo es un trabajo en equipo, no es para hacerlo solo, y yo con mi familia lejos… no se dio”, explicó el antioqueño querido por muchos en el país. A pesar de eso, sí contó que tiene a los hijos de sus amigos, su sobrino y es padrino de tres, dentro de los que está el hijo de Catalina Gómez, la presentadora de Día a Día.

Tal parece, entonces, que el presentador, que tiene 48 años de vida, hace 8 años decidió que no tendrá hijos, pero nunca la faltaría el amor paternal hacia sus ahijados y sobrinos. La reciente entrevista fue publicada en Vea también contiene fotos especiales con su compañera, presentadora de La Voz, Laura Acuña.