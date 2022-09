“Estoy muy enamorado y feliz”: Iván Lalinde habló de la misteriosa pareja que le robó el corazón

Uno de los presentadores y periodistas más reconocidos actualmente a nivel nacional es el paisa Iván Lalinde, quien actualmente se desempeña con conductor del programa de talentos para personas mayores, ‘La Voz Senior’, junto a la santandereana Laura Acuña.

El paisa ha sabido ganarse el cariño de los televidentes con el carisma y la nobleza que ha demostrado en sus participaciones en programas televisivos como ‘El precio es correcto’, ‘Día a Día’ y ‘El desayuno’.

Ahora, su fama lo ha llevado a casi alcanzar los 700 mil seguidores en redes sociales, en donde suele ser muy activo y compartir algunos de los momentos más importantes de su vida cotidiana, como su familia y sus mascotas.

Iván Lalinde dijo estar muy feliz y enamorado de su pareja

Aunque le gusta estar en contacto con su público, el presentador colombiano también ha decidido ser muy reservado con ciertos temas privados, como sus relaciones amorosa. En diversas ocasiones, el paisa ha asegurado que no está interesado en hacer público ese aspecto tan íntimo de su vida.

Pese a que el nombre de la persona que logró robarse su corazón sigue siendo un misterio, el periodista sí ha hablado al respecto, pero de manera muy superficial y refiriéndose al tiempo que llevan juntos (17 años) o a cómo se siente dentro de la relación.

“Por ahora, aquí vamos construyendo y trabajando día a día. Sí, estoy muy enamorado, comprometido y feliz. Tengo el hogar más bacano y hermoso del planeta”, fue lo que dijo recientemente en entrevista con la Revista Vea cuando le preguntaron por su pareja.

Asimismo, explicó la razón del por qué ha tratado de evitar hablar del tema de manera pública por tantos años. “No es por nada, porque además en ningún momento he tapado nada, pero me parece tan personal que no le veo importancia para volverlo público”, agregó.