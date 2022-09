(Video) Ramiro Meneses recibió serenata en Cartagena

El actor Ramiro Meneses recibió serenata en Cartagena que lo dejó sorprendido esta semana. Esto ocurrió cuando Meneses caminaba por el Corralito de piedra y se encontró con una fanática que canta en las calles de la ciudad y que se llama Yady Henao.

La seguidora de Meneses lo abordó y le dijo que le iba a cantar un tema. “Ramiro te dedico esta serenata porque eres uno de mis actores favoritos en el país”, afirmó Yady con emoción, quién después no dudó en cantarle el tema ‘Con los años que me quedan’ de la intérprete Gloria Estefan.

El actor atendió con amabilidad, agradeció el gesto de su fanática y escuchó atento toda la canción junto a las personas que lo acompañaban en el evento Ixel Moda que se desarrolla en Cartagena.

Sobre la vida amorosa del reconocido actor no se ventiló nada, porque se le vio solo en la ciudad dedicado a su participación en Ixel Moda 2022.

Ramiro Meneses habló del premio que recibió en Masterchef

Luego de la gran final de MasterChef Celebrity, se dio a conocer que el actor Ramiro Meneses fue elegido como ganador del título a mejor chef de la temporada y el premio en efectivo de 200 millones de pesos.

Lea también: La Voz Kids: Kany García se casó con una mujer tras divorciarse de su esposo

En conversaciones con Noticias RCN, Meneses reveló que el dinero obtenido luego de su victoria ya había sido invertido en su totalidad y habló de un nuevo negocio que comenzará gracias a ese impulso.

“Estoy pensando es cómo lo voy a recuperar. Ya está invertido todo, ya se fue todo… así es la vida. (...) Es un negocio de perros calientes que vamos a montar. Se va a llamar: ‘Perro Hiju…’. Son unos perros muy especiales, no convencionales, como me gusta a mí”, explicó entre risas.

Cabe recordar que la gran revelación se dio luego de una larga final en la que los concursantes restantes, ‘Tatán’ Mejía, Carlos Báez, ‘Chicho’ Arias y Meneses, tuvieron que presentar una preparación que consistía en cuatro platillos. El nombre del ganador fue todo un misterio pues, tal como lo reveló en su momento la presentadora del programa, Claudia Bahamón, grabaron cuatro finales distintos. Esto, con la intención de que el nombre no fuera filtrado al público antes de tiempo.

También le puede interesar: Maleja Restrepo quiere que le “pelen la yuca”

“Trato de entender, pero no puedo. Siento que dio fruto todo este proceso. Y no les extrañe que monté un lugarcito para que ustedes vayan y me conozcan de otra manera”, fue lo que dijo el actor al ser nombrado como ganador.

Meneses comparte vitrina de trofeos con el humorista Piter Albeiro, la cantante Adriana Lucía y Carla Giraldo, quienes fueron los ganadores en las tres temporadas anteriores que se hicieron en 2018, 2019 y 2021.