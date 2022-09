Desadaptado mató a perrito con una piedra, así huyó tras ver la tragedia que causó

Los casos de maltrato animal se hacen virales en redes sociales y rápidamente son rechazados por la comunidad. De los últimos que han circulado en redes sociales está uno que sufrió un perrito en el municipio de Dagua, en el departamento de Valle del Cauca.

Los hecho sucedieron en zona rural del municipio y quedaron registrados en un video de una cámara de seguridad, en la que se ve la imprudencia de un hombre que se transporta en bicicleta, que se desespera con los ladridos de dos perros que lo persigue cuando pasa por allí.

También le puede interesar: Aberrante caso de zoofilia genera indignación en toda una comunidad

Además, en el video se observa que los dos perritos, uno pequeño de color negro y otro más grueso de color blanco, se mantienen a la defensiva ladrándole al hombre. Sin embargo, no sobrepasan de los ladridos, pero el hombre decide bajarse de la bicicleta y agredirlos.

En la grabación queda registrado cómo el hombre, decidido, se baja de la bicicleta, toma una piedra del piso y la lanza hacia los dos perros, que lo observan y tratan de alejarse. El golpe lo recibió el perrito blanco, que tras un segundo de haber recibido el pedrazo, cayó desplomado al piso y se queda inmutado. El golpe contundente, que parece caerle en la cabeza, lamentablemente terminó provocándole la muerte al can.

En el video se puede observar, además, que el otro perrito, su compañero, queda confundido y de pie justo al lado, como con actitud de atónito ante lo que acaba de suceder. Tras los hechos, el ciclista parece ahora afanado, se monta en la bicicleta y rápidamente desaparece de la escena.

Lea también: Le aplicaron la eutanasia a ‘Una’, la perrita de los Bomberos de Bogotá

“Este episodio deja un llamado a la reflexión; a no actuar por la rabia o el miedo. En este caso, aunque no se sabe la intención del hombre, su acción terminó con una vida. También hace el llamado a las familias que conviven con un perro o gato, a recordar que según el código de Policía, los animales que tienen un humano responsable, deben estar protegidos dentro de casa, de esta manera no correrán riesgos”, señaló la directora de Conexión Animal, Patricia Dosman Castillo.

El hombre que protagoniza este video, que tiene aspecto de deportista, no ha logrado ser identificado para que pueda responder por el evidente caso de maltrato animal.