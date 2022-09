Empleada doméstica revela cuánto gana en Estados Unidos y se hace viral

Una empleada doméstica mexicana en Estados Unidos se ha hecho viral luego de revelar cuánto puede llegar a ganar en su trabajo, que sería mucho más de lo que ganan personas profesionales en muchos países de América Latina.

Todo comenzó porque la mujer, influenciadora en la red social TikTok, recibió una pregunta de una de sus seguidoras, en la que le preguntan cuánto gana como trabajadora de limpieza de casas en ese país, a la que la mujer respondió muy sinceramente.

Ante la respuesta de la mujer, que se llama Indira Valencia en redes sociales, muchos de sus seguidores se sorprendieron, puesto que la mujer contó que puede llegar a ganar unos 128 dólares en un solo día, lo que equivale a 560.000 pesos colombianos.

Lea también: La señora racista en la Gran Marcha Nacional causa indignación en redes sociales

Es decir, si se hacen cuentas, la mujer puede llegar a ganar 640 dólares semanales, lo que se traduce en 3 millones de pesos, por lo cual en el mes podría acumular 11.331.200 millones de pesos colombianos, constituyendo, por ejemplo, poco más de un salario integral en Colombia. A pesar de la cantidad de dinero que puede llegarse a ganar, la mujer sí comenta que es un trabajo duro y que no es para cualquiera.

De hecho, contó una anécdota en la que señaló que hace unas semanas unió a su trabajo a dos mujeres mexicanas recién llegadas a Estados Unidos, que no le aguantaron el paso y simplemente renunciaron antes de cumplir una semana en su trabajo.

Le puede interesar: Víctimas de un reto viral: a niños les pusieron viagra en la gaseosa y se intoxicaron

“Dijeron que este trabajo no era para ellas. Así que este consejito va para las mamás que quieren mandar a sus hijas de México para acá. Señora, si su hija es huevona en el pollero, no gaste. Esa va a ser huevona aquí y en China, así que no sé por qué nuestra gente, a lo mejor porque estamos al ladito de Estados Unidos, algunas generaciones quieren todo en charola de plata”, dijo la mujer en el video en que contestó al pregunta.

Indira se ha hecho viral con sus anécdotas sobre su trabajo y su vida en Estados Unidos y ahora tiene más de 132 mil seguidores en TikTok.