Víctimas de un reto viral: a niños les pusieron viagra en la gaseosa y se intoxicaron

Un nuevo reto viral que circula en redes sociales pone en peligro la vida de los y las jóvenes que a diario navegan por la web. El nuevo caso se presentó en el municipio de Girón, en el departamento de Santander, en donde dos menores de edad resultaron intoxicados por consumir viagra en una gaseosa.

En el reto que se ha hecho tendencia se reta a los participantes a que consuman el medicamento que por lo general se utiliza como potenciador sexual diluido en líquidos como agua y gaseosas, lo que ocurrió en recientes días en el municipio. Una madre de familia denunció que la situación se presentó al interior del Colegio Gabriel García Márquez en Girón.

Lea también: Otra víctima del Blackout Challenge en TikTok: niño murió tras el peligroso reto

“Dos estudiantes implicados en el hecho disolvieron tres pastillas de viagra en la gaseosa y se la regalaron a mi hijo de 10 años y a una niña 12 años. Esto nos parece muy grave. Mi hijo estuvo dos días enfermo y vomitando”, fue la denuncia de la señora Fernanda Duarte.

Los estudiantes habría procedido, entonces, a retar a los dos niños para que consumieran a peligrosa mezcla y posteriormente, cuando la habían consumido, su familia se dio cuenta que tenían síntomas como mareo, vómito y diarrea. Por estos hechos los dos menores de edad tuvieron que ser trasladados a un centro de salud, en donde no los hospitalizaron pero les plantearon hacerles seguimiento estricto.

Por estos hechos y por lo viral que se ha hecho esta tendencia en redes sociales, la secretaria de Educación del municipio de Girón, Claudia Rondón, se propuso llevar a cabo jornada pedagógica en el colegio, para explicarles y enseñarles a los niños y niñas lo peligroso que puede llegar a ser consumir este tipo de sustancias. “Porque ellos no conocen; no saben las dimensiones que tiene el comprar un producto que yo no conozco y no sé que me puede acarrear más adelante; entonces enseñarles que cualquier producto que se vaya a consumir debe ser medicado”, señaló la funcionaria.

También le puede interesar: “No se colen” Joven se hace viral por dar discurso en un bus luego de colarse en Transmilenio

En el departamento de Santander ya se había dado un caso en las últimas semanas en el Instituto Técnico Isaías Ardila Díaz en el municipio de Mogotes. Por el reciente caso se citó a los dos estudiantes implicados que recibieron llamado de atención y el ahora el caso está en manos del comité de convivencia escolar.