Vanessa de la Torre cuestiona a Francia por no ir a funeral de la reina Isabel II

La periodista Vanessa de la Torre cuestiona a Francia Márquez en entrevista por no ir al funeral de la reina Isabel para desempeñar su rol como vicepresidenta del país. La respuesta de Márquez fue sorpresiva tras varios momentos en los echó a reír con una risa, que podría llamarse como nerviosa.

“Yo pensé que la iba ver de golpe en la representación del Estado colombiano en el funeral de la reina ¿Por qué no fue?”, cuestiona la periodista a lo que Francia responde con una carcajada. “Si le diera una respuesta políticamente correcta seguramente metería en problemas al Estado. Así que prefiero guardar un poco de prudencia”, dijo Francia.

Y agregó que la reina Isabel hizo parte de un reinado cuestionado por el colonialismo y la esclavitud, “para mí eso no es ningún privilegio”, recalcó, a lo que Vanessa contrapreguntó que, si ¿de pronto la imagen de Francia Márquez internacionalmente no está siendo reemplazada? y Francia con la sencillez que la caracteriza afirmó que a ella internacionalmente la conocen tal y como es. “No es yendo al funeral de la reina Isabel II que la gente me va a reconocer sino otras acciones”, remató la vicepresidenta.

📻 "No es yendo al funeral de la reina Isabel II que la gente me va a reconocer": @FranciaMarquezM, vicepresidenta.#VanessaElRacismoEs pic.twitter.com/loyaQ9u21I — Vanessa De La Torre (@vanedelatorre) September 28, 2022

“El racismo lastima a quienes lo padecemos”: reacción de Francia ante ataques

La vicepresidenta Francia Márquez se refirió sobre los ataques racistas que recibió en la última manifestación y señaló que esto pone en evidencia “la necesidad de trabajar en Colombia por el tema de la igualdad”. En redes publicó su reacción sobre estos graves ataques en su contra.

“El racismo lastima a quienes lo padecemos. Pero, sobre todo, pone en evidencia la necesidad de trabajar por la igualdad en Colombia... Es la manifestación contemporánea y masiva de una ignorancia profundamente anclada en los tiempos de la esclavización”, escribió Márquez en sus redes sociales.

Autoridades tras los responsables de ataques contra Francia Márquez

Después de los insutos racistas proferidos este lunes por la ciudadana identificada como Esperanza Castro, una manifestante que atacó verbalmente a la vicepresidenta Francia Márquez, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación en contra de esta ciudadana, quien participó en las manifestaciones contra el Gobierno Petro en Bogotá.

La investigación la adelantará la delegada de Derechos Humanos y de Seguridad Territorial, esto debido a que se trata de un tema de discriminación.

Cabe recordar que través de las redes sociales se compartió un video donde una mujer se refería a la vicepresidenta con fuertes frases con contenido racista. Este hecho se presentó durante las manifestaciones de este lunes que se presentaron en varias ciudades del país.

De igual forma, el director de la Policía Nacional, el mayor general Henry Armando Sanabria, en sus redes sociales le pidió a la comunidad de Bogotá ayudar a identificar a Esperanza Castro.

Además, advirtió que ninguna persona puede expresar su odio hacia otra persona, como fue el caso de Esperanza Castro durante las manifestaciones en Bogotá.

“Nadie puede alentar el odio. La discriminación no puede ser la bandera que encienda la llama de la solidaridad. La exculpación como forma de resarcir el daño causado es un camino hacia la paz”, declaró el mayor general Henry Armando Sanabria.