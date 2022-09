“Quizá es que soy un inútil”: creador de la serie ‘Matarife’ está buscando trabajo

Daniel Mendoza Leal, el creador de la serie ‘Matarife’, reconoció en redes sociales que está buscando trabajo. Al parecer, este periodista que se dedicó a hacerle oposición al gobierno de Iván Duque y al uribismo se le agotaron las opciones con el cambio de Gobierno.

Además, indicó que esperaba el apoyo de parte del Gobierno de Gustavo Petro, pero no ha sucedido nada en estos casi dos meses.

“Quizá es que soy un inútil. No sirvo para nada más, que para luchar por mi país. Aquí no puedo litigar y el periodismo no me da para vivir, no me veo de actor ni metido entre las luces de la farándula. Después de la elección me quedé desempleado”, dijo en Twitter.

Rectificaciones a favor de Uribe

Recientemente la Corte Constitucional ordenó a Mendoza rectificar varias frases de su polémica serie tras una tutela presentada por el expresidente Álvaro Uribe.

Por afirmaciones en contra del expresidente, a quien llamó como “genocida”, “asesino determinador, de las muertes de Rodrigo Lara Bonilla, Jaime Garzón y Guillermo Cano”, “matarife”, “paramilitar”, “narcotraficante” y otros términos, la Corte Constitucional resolvió y ordenó a Daniel Mendoza, creador de la serie ‘Matarife: un genocida innombrable’, rectificar dicha información.

Es así como al abogado y escritor tuvo que rectificar a través de cada uno de los medios donde realizó las afirmaciones: en su serie, algunos trinos; además de una entrevista que sostuvo con Hollman Morris. Esta última debía hacerse por medio de un video en su cuenta de Twitter (@ElQueLosDelata).