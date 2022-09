Disidencias de las Farc y nueve grupos armados más anuncian cese al fuego unilateral

De cara a la política de ‘Paz Total’ del gobierno Petro, el comisionado de Paz, Danilo Rueda, confirmó que diez grupos armados al margen de ley, ordenaron un cese al fuego unilateral en algunas zonas del país.

El anuncio se realizó en medio de una rueda de prensa en la Casa de Nariño sobre la sentencia de restitución de tierras que falló a favor de los reclamantes de Puerto Pisisi en Turbo, Antioquia.

Se trata del Estado Mayor Central de las Farc, la Segunda Marquetalia, AGC, varias oficinas de ciudades y Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta y varias “oficinas” de ciudades.

“Cada grupo con su propia identidad naturaleza y motivación está expresando su voluntad de hacer la paz total. En la fase de exploración se les ha pedido no matar, no desaparecer, no torturar”, señaló el alto funcionario.

Asimismo, Rueda indicó que continúan con la construcción del protocolo para dar oficialmente inició a los diálogos de paz con el ELN, que podrían darse una vez más en La Habana, Cuba; como también establecer quienes serán los delegados por parte del gobierno para estas conversaciones.

Recientemente, el cabecilla de las disidencias de las FARC, ‘Iván Mordisco’, apareció en un video confirmando no solo que sí estaba vivo, sino también expresando su intención de entablar conversaciones con el gobierno.

“Nos reafirmamos en nuestro compromiso de entablar diálogos francos en búsqueda de salidas al conflcito social y armado de décadas. Se ha ordenado a todas las unidades evitar al máximo enfrentamientos con la Fuerza Pública siempre y cuando no seamos atacados, como mecanismo para crear un clima propicio e iniciar con el gobierno los acuerdos de mecanismos para un cese al fuego bilateral (...) esperamos reciprocidad de parte del gobierno”, dice ‘Mordisco’ en la grabación.