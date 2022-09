Propietarios y vecinos celebran que edificio Continental Towers será demolido

La Alcaldía de Medellín anunció este lunes, 26 de septiembre, durante la sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres que tomó la decisión de demoler la estructura del Edificio Continental Towers, ubicado en el exclusivo sector de El Poblado, después de recibir los resultados del estudio adelantado por la firma Castañeda Muñoz Ingeniería Civil S.A.S en el que indica que la edificación no soporta una repotenciación porque podría presentarse un colapso local o total de la estructura.

“Desde hace nueve años ya se habían detectado fallas estructurales en este edificio, que se han ido agravando con los condiciones climáticas pero también porque el retiro de algunos de los materiales ha creado una inestabilidad adicional lo que hace que cualquier carga adicional creada por un sismo, un viento huracanado o por el retiro de nuevo material, lo pueda llevar al colapso inminente. Por eso hemos decidido iniciar, de forma inmediata, todos los procesos necesarios para la implosión del edificio, aplicando la Ley 1523, artículos 77 y 78, que nos avoca al principio de Precaución, pues ante tal incertidumbre hay que proteger la vida de los ciudadanos y de las familias”, dijo Daniel Quintero, alcalde de Medellín.

Puede leer: Edificio Continental Towers no aguanta reforzamiento y debe ser demolido

El reporte del estudio indicó que: “se han alcanzado límites donde no es seguro ni conveniente realizar un reforzamiento a la edificación, toda vez que no es posible garantizar que se cumplan a cabalidad requisitos de seguridad y funcionalidad asociados a un proceso de intervención estructural”.

Se acerca el fin de la pesadilla

Andrea Echeverri, propietaria del apartamento 505 del edificio Continental Towers, habló con PUBLIMETRO sobre la noticia de la demolición de la estructura, después de nueve años de espera.

“Nosotros estamos muy complacidos porque venimos desde hace muchos años advirtiendo la amenaza que es Continental Towers, porque donde se caiga, lo hace sobre la Avenida Las Palmas o sobre el edificio Interclub. Siempre estuvimos enviando cartas a las diferentes alcaldías para que hicieran algo al respecto. Pero, nunca nos habían prestado atención como la que hemos recibido en los últimos días”, reveló la afectada.

También reveló que durante años buscaron recibir atención de parte de las administraciones de Aníbal Gaviria y de Federico Gutiérrez, pero no lograron recibir ninguna respuesta. “Nunca hubo un acercamiento. Primero fue con el alcalde Aníbal Gaviria, porque a él le tocó, pero él le entregó a CDO la calamidad y la constructora se declaró en liquidación. De ahí pasó a manos de la liquidadora. Luego con Federico Gutiérrez fue cero acercamientos. Con esta administración la problemática comenzó cuando empezaron los saqueos y los vecinos de Interclub a quejarse y a demostrar que se iba a caer y que el riesgo era de verdad”, contó.

Acciones legales para recuperar su inversión

Como propietaria comentó que desde el principio iniciaron acciones legales ante la Superintendencia de Industria y Comercio y tienen un fallo en firme que obliga a la constructora a pagarles el valor pagado de los apartamentos. Sin embargo, como se declararon en insolvencia, no lo han hecho.

“Tenemos una acción de grupo contra los propietarios de CDO, al gerente, gerente de obras, al calculista, al municipio de Medellín y al curador. Esperamos que nos reparen los daños y el valor de los apartamentos”, agregó la afectada.

Lea también: Daniel Quintero aseguró que el edificio Continental Towers se debe demoler

Echeverri también reveló que la pesadilla aún continúa porque el crédito por 170 millones que tenía con el Banco Caja Social se duplicó. “En el momento de la evacuación a nosotros no nos suspendieron el crédito y lo seguimos pagando. Se llegó a un acuerdo con el Banco, pero en un momento determinado el crédito quedó en el limbo. En este momento la entidad nos está demandando porque no quisimos cambiar de crédito hipotecario a libre inversión y no nos volvieron a recibir el valor que pagábamos. Al no seguir pagando, ahora nos piden 360 millones de pesos”, comentó.

Por ahora están a la espera de la decisión de la juez que tiene la acción de grupo, ya que consideran que “todos los propietarios somos víctimas del municipio de Medellín porque no ejerció el control, el curador dio una licencia que no debió haber dado y Planeación no ejerció su control respectivo. Pedimos que se haga justicia. La demolición es un paso, porque ya no habrá riesgo de una tragedia y esperamos que el alcalde cumpla con que la demolición la paguen los responsables y no nosotros”, puntualizó.

Se amplía el tiempo de evacuación

Carlos Alberto Rueda, habitante del edificio Interclub habló con PUBLIMETRO, dijo que la decisión de la demolición de Continental Towers es muy satisfactoria por la cantidad de tiempo que llevaban esperando una acción de la administración municipal.

“Llevamos nueve años esperando que una administración tomara la decisión de intervenir directamente en Continental Towers. Desde hace muchos años hemos estado presionando a las alcaldías y a las entidades públicas para que nos prestaran atención y por fin lo están haciendo, para cumplir con el principal objetivo para nosotros que es demoler esa estructura, que hace parte de esa cantidad de edificios enfermos que hay en la ciudad por las malas prácticas de la constructora CDO”, dijo Rueda.

Sobre la evacuación de los apartamentos, Rueda comentó que ha sido un proceso complejo, ya que el 11 de septiembre tuvieron 48 horas para sacar ropa, documentos y cosas de valor. “La inmensa mayoría está en autoalbergues, porque las ofertas que entregó la Alcaldía no es acorde con las verdaderas necesidades que tenemos donde vivimos”, comentó.

Según reveló, les ofrecieron ayuda psicológica, un subsidio de arriendo por 450.000 pesos y albergues en hoteles ubicados en el centro de Medellín y por el sector de Laureles. “Es una oferta que no está acorde con nuestra calidad de vida y situación. Sin embargo, nos han cumplido con los tiempos que nos han propuesto. Ahora, esperamos que la demolición sea antes de los 60 días y que la empresa encargada también cumpla bien el tiempo”, agregó.

Rueda aseguró que Interclub es un edificio sano, que no tiene ningún riesgo ni problema estructural, solo que está en la mitad de edificios enfermos, por lo que considera son víctimas de CDO. “Esperamos que los tiempos sean perfectos, porque más que las ganas de volver a casa es el esfuerzo económico que estamos haciendo, pagando todo doble”, puntualizó.

La frase

“Nosotros estamos muy complacidos porque venimos desde hace muchos años advirtiendo la amenaza que es Continental Towers, porque donde se caiga, lo hace sobre la Avenida Las Palmas o sobre el edificio Interclub”, Andrea Echeverri, propietaria afectada en el edificio Continental Towers.

Las cifras