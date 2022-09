Edificio Continental Towers no aguanta reforzamiento y debe ser demolido

Este lunes, 26 de septiembre, la Alcaldía de Medellín indicó que durante la sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres se tomó la decisión de demoler la estructura del Edificio Continental Towers, después de analizar los resultados de los estudios realizados, ya que representa un riesgo para los vecinos de ese sector en el El Poblado.

De acuerdo con los estudios que ejecutó la firma Castañeda Muñoz Ingeniería Civil S.A.S, indican que se evidenció que la estructura está presentando demandas de fuerzas y desplazamientos que generan sobreesfuerzos en varios elementos de la edificación y que esto podría anticipar un colapso local y/o total de la misma.

“Desde hace nueve años ya se habían detectado fallas estructurales en este edificio, que se han ido agravando con los condiciones climáticas pero también porque el retiro de algunos de los materiales ha creado una inestabilidad adicional lo que hace que, cualquier carga adicional creada por un sismo, un viento huracanado o por el retiro de nuevo material, lo pueda llevar al colapso inminente. Por eso hemos decidido iniciar, de forma inmediata, todos los procesos necesarios para la implosión del edificio, aplicando la Ley 1523, artículos 77 y 78, que nos avoca al principio de Precaución, pues ante tal incertidumbre hay que proteger la vida de los ciudadanos y de las familias”, dijo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Resultados del estudio edificio Continental Towers

De acuerdo con el estudio realizado la estructura se debe demoler porque “se han alcanzado límites donde no es seguro ni conveniente realizar un reforzamiento a la edificación, toda vez que no es posible garantizar que se cumplan a cabalidad requisitos de seguridad y funcionalidad asociados a un proceso de intervención estructural”.

La recomendación es que se debe mantener la evacuación temporal para los habitantes de los 140 apartamentos del edificio Interclub, vecinos de la estructura, y que se debe mantener hasta que sehaga la demolición, que podrá ser máximo hasta dentro de 60 días.

“Mantenemos la recomendación de evacuación temporal y preventiva de las familias de la edificación Interclub. Dada la incertidumbre que puede tener la proyección de este colapso, mantenemos la protección, como primera medida, de la vida. Nos hacemos solidarios ante la comunidad afectada y estamos atentos a todas las necesidades que ellos requieran”, indicó Laura Duarte, directora del Dagrd.

¿Qué pasará con la demolición del edificio Continental Towers?

Para poder iniciar el proceso se deben adelantar todos los trámites técnicos y administrativos para que la demolición se ejecute en el menor tiempo posible, indicó la administración. Los trámites incluyen la gestión con la IV Brigada del Ejército para los permisos necesarios para la utilización de los explosivos que se requieren para la demolición.

“Quiero hacer un llamado adicional a los valores, a los principios, que no haya nunca más constructores que jueguen con los sueños de las familias. Aquí hay cientos de familias que perdieron todos sus ahorros, más recursos públicos que tendrán que ser destinados para una demolición. La responsabilidad debe ser fundamental en todas las obras, públicas y privadas, para que no ocurra lo de Continental Towers, lo de Space, lo de Hidroituango. Queremos que esto se convierta en un mensaje: que no se puede ahorrar en los materiales, en los metales, en los concretos y que la vida siempre debe estar primero”, dijo Quintero.