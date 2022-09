[En video] Selva del Darién: Mujer ruega por atención médica tras grave caída

En video quedó registrado lo que sigue ocurriendo en la selva del Darién. Esta vez una mujer ruega por atención tras sufrir grave caída. En las imágenes se ve que una migrante quien necesita atención médica inmediata no puede movilizarse y se encuentra en el abandono en una carpa en la difícil travesía.

La afectada contó lo ocurrido. “En la Ruta Acandí iba a pasar una cascada y el paisano me soló y me caí toda. Tengo un esguince con sangrado. No me puedo mover”.

Y agregó que “pido ayuda a la gente de la guardia de Panamá para que me puedan sacar. Estoy aquí en Piedras Peladas, Acandí en la selva del Darién”.

El esposo también rogó por ayuda al gobierno de Panamá. “Aquí esperamos cualquier colaboración de las autoridades panameñas, a la ONU, a todos los que puedan ayudarnos a salir de aquí. Tenemos cuatro días abandonados en plena selva. Por favor una ayuda”, clamó el hombre por su esposa.

El video circuló esta semana, por lo que se desconoce la suerte de esta pareja de esposos, en medio de la Selva del Darién.

🇺🇸#SueñoAmericano🗽 - Mujer quedó atrapada en medio de la selva del Darién, tras sufrir un esguince; pide ayuda para salir, su esposo manifiesta tener 4 días en el lugar. pic.twitter.com/NLLO9okPsQ — Randy Correa 📲 (@RandyCorreaVE) September 24, 2022

Ruegan por ayuda para salvar a caleño que está sin aliento en el Tapón del Darién

En las redes sociales también se conoció en días pasados otro video en el que aparece un joven colombiano que se habría unido a los migrantes que buscan pasar por el Tapón del Darién para llegar a Centroamérica y de ahí subir hasta cumplir con la meta de entrar a Estados Unidos. En las imágenes se observa que está sin aliento y se escucha a otros decir que no se deje morir. Ahora, sus familiares ruegan por que lo ayuden a salir de la selva.

Se trata de Héctor Marino Núñez, un caleño que estaba trabajando en Ipiales, frontera con Ecuador, que según El Tiempo, cuando fue a visitar a su familia les dijo que quería ir en busca del ‘sueño americano’.

Aunque varios de sus seres queridos le advirtieron que era muy peligroso, eso no lo detuvo y decidió iniciar el viaje hasta la frontera a más de 700 kilómetros para entrar al llamado Tapón del Darién.

En un video apareció en el tapón del Darién

Durante el fin de semana en TikTok apareció un video en el que se observa al hombre colombiano derrumbado en una especie de playa, estaba en pantaloneta, sin camisa y completamente embarrado. Después dicen que en otro video aparece sentado, con la cara llena de barro y diciendo que no puede más. Sin embargo, se escuchan voces de, al parecer, venezolanos que lo animan a seguir.

“Tengo débiles las piernas, me duelen”, se escucha decir a Ramírez y una voz le dice “estíralas, vamos”. El hombre pide que lo lleven, pero le responde que “no se puede, ni que fueras flaquito. Nos agarró la noche”.

Los familiares le piden a la Cancillería, a la Defensoría del Pueblo y a todas las personas que lo conozcan, para que lo ayuden y tengan “la misericordia para saber si está bien y le ayuden a salir de allí. La mamá está esperando saber de su destino”.