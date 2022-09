¿En Disney o en Bogotá? Críticas a Claudia López por foto que publicó y luego borró

Varias críticas han llovido a la alcaldesa de Bogotá por cuenta de un trino que publicó el pasado jueves 22 de septiembre y luego borró de sus redes sociales. Este viernes 23 de septiembre la ciudadanía sigue criticando a la mandataria por cuenta de la foto en la que comentó que se siente en Disney.

Y es que el pasado jueves se realizó la jornada de día sin carro y sin moto en la ciudad de Bogotá, municipios de Chía, Mosquera y ciudades como Cali, en donde la alcaldesa de mostró activa en redes sociales. Incluso, la mandataria se montó en transporte público para hacer un balance de la jornada, que habría sido positiva en el caso del sistema masivo, con retrasos al inicio de la jornada y luego la retoma de condiciones normales de movilidad.

Sin embargo, la alcaldesa publicó un trino en su visita a un tienda de bicicletas en la que se tomó una foto montada en una bicicleta. “Me siento en Disney”, fue el mensaje con el que acompañó la foto, leyenda que no le perdonaron los usuarios de las redes sociales.

“Tenemos claro que @ClaudiaLopez se siente en Disney (mundo de películas, ficción ,irreal, capas,fiestas y conciertos ) La desconexión con la ciudad es infinita”, fue el comentario de una usuaria.

“Desconectada de la realidad, mientras sale diciendo que se siente en “Disney”, los bogotanos que andamos en carro vivimos preocupados por la Maya vial tan terrible de la ciudad, las calles están destruidas”, también señaló otro ciudadano.

Por su parte, el abogado Daniel Briceño opinó de forma gráfica sobre “el Disney de la alcaldesa Claudia López”. Publicó unas fotos de basura, asesinatos, trancones y robos a vehículos. “Avísenle a esta princesa de Disney qué los 7 enanitos se le están robando Disneylandia”, también fue otro comentario de una ciudadana. “La invito a que salga y recorra la ciudad, sin escoltas, a ver si le sigue pareciendo Disney”, también señaló otro usuario.

“En Disney no asesinan todos los días, no atracan a mano armada, en Disney hay buena movilidad. Ah y quizás lo más importante, la principal autoridad de Disney no es un(a) incompetente”, fue la dura crítica de otro usuario.

